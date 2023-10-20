В Україні рекордно впала в ціні гречка: де продається найдешевша

В Україні суттєво подешевшала популярна крупа - гречка. Наприклад, за рік вартість продукту впала вдвічі.
Де зараз купити найдешевшу гречку, повідомляє РБК-Україна (проект Styler).
Якщо згадати минулий рік, то зростання цін на гречку продовжувалося до вересня 2022-го, а потім, з надходженням продукції нового врожаю, почалося поступове зниження.
Так само сталося і цього року, після збирання врожаю на прилавках магазинів з'явилася велика пропозиція продукту і він почав дешевшати.
Якщо у серпні гречку в українських магазинах можна було купити по 45.61 гривні, то зараз ми бачимо зниження вартості ще більше.
Наприклад, у супермаркеті "Сільпо" можна знайти найвигіднішу пропозицію на ринку. Там за кілограм крупи просять лише 27.99 гривень.
У супермаркеті Varus українцям теж пропонують товар за досить демократичною ціною 29.90 гривень за упаковку, де кілограм крупи.
У демократичному маркеті АТБ гречка продається по 32.90 гривень за кілограм, що вище за вартістю, ніж у згаданих раніше магазинах.
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