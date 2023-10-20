UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні рекордно впала в ціні гречка: де продається найдешевша

Фото: В Україні подешевшала гречка (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні суттєво подешевшала популярна крупа - гречка. Наприклад, за рік вартість продукту впала вдвічі.

Де зараз купити найдешевшу гречку, повідомляє РБК-Україна (проект Styler).

Чому гречка впала в ціні

Якщо згадати минулий рік, то зростання цін на гречку продовжувалося до вересня 2022-го, а потім, з надходженням продукції нового врожаю, почалося поступове зниження.

Так само сталося і цього року, після збирання врожаю на прилавках магазинів з'явилася велика пропозиція продукту і він почав дешевшати.

Якщо у серпні гречку в українських магазинах можна було купити по 45.61 гривні, то зараз ми бачимо зниження вартості ще більше.

Де придбати дешеву гречку

Наприклад, у супермаркеті "Сільпо" можна знайти найвигіднішу пропозицію на ринку. Там за кілограм крупи просять лише 27.99 гривень.

Ціна гречки "Сільпо" (Скріншот)

У супермаркеті Varus українцям теж пропонують товар за досить демократичною ціною 29.90 гривень за упаковку, де кілограм крупи.

Ціна гречки Varus (Скріншот)

У демократичному маркеті АТБ гречка продається по 32.90 гривень за кілограм, що вище за вартістю, ніж у згаданих раніше магазинах.

Ціна гречки в АТБ (Скріншот)

Раніше ми писали, яка молочка в Україні подорожчала найбільше.

Крім того, в Україні впав у ціні суперпопулярний овоч.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продуктиціни в Україні