В Україні рекордно впала в ціні гречка: де продається найдешевша

Чому гречка впала в ціні

Якщо згадати минулий рік, то зростання цін на гречку продовжувалося до вересня 2022-го, а потім, з надходженням продукції нового врожаю, почалося поступове зниження.

Так само сталося і цього року, після збирання врожаю на прилавках магазинів з'явилася велика пропозиція продукту і він почав дешевшати.

Якщо у серпні гречку в українських магазинах можна було купити по 45.61 гривні, то зараз ми бачимо зниження вартості ще більше.

Де придбати дешеву гречку

Наприклад, у супермаркеті "Сільпо" можна знайти найвигіднішу пропозицію на ринку. Там за кілограм крупи просять лише 27.99 гривень.

Ціна гречки "Сільпо" (Скріншот)

У супермаркеті Varus українцям теж пропонують товар за досить демократичною ціною 29.90 гривень за упаковку, де кілограм крупи.

Ціна гречки Varus (Скріншот)

У демократичному маркеті АТБ гречка продається по 32.90 гривень за кілограм, що вище за вартістю, ніж у згаданих раніше магазинах.

Ціна гречки в АТБ (Скріншот)