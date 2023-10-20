В Украине рекордно упала в цене гречка: где продается самая дешевая

В Украине существенно подешевела популярная крупа - гречка. Например, за год стоимость продукта упала в два раза.
Где сейчас купить самую дешевую гречку сообщает РБК-Украина (проект Styler).
Если вспомнить прошлый год, то рост цен на гречку продолжался до сентября 2022-го, а затем, с поступлением продукции нового урожая, началось постепенное снижение.
Точно так же случилось и в этом году, после сборки урожая на прилавках магазинов появилось большое предложение продукта и он начал дешеветь.
Если в августе гречку в украинских магазинах можно было купить по 45.61 гривны, то сейчас мы видим снижение стоимости еще больше.
Например, в супермаркете "Сильпо" можно найти самое выгодное предложение на рынке. Там за килограмм крупы просят всего 27.99 гривен.
В супермаркете Varus украинцам тоже предлагают товар по достаточно демократичной цене 29.90 гривен за упаковку, в которой килограмм крупы.
В демократичном маркете АТБ гречка продается по 32.90 гривен за килограмм, что выше по стоимости, чем в упомянутых выше магазинах.
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