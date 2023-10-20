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В Україні рекордно впала в ціні гречка: де продається найдешевша

П'ятниця 20 жовтня 2023 12:44
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В Україні рекордно впала в ціні гречка: де продається найдешевша Фото: В Україні подешевшала гречка (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні суттєво подешевшала популярна крупа - гречка. Наприклад, за рік вартість продукту впала вдвічі.

Де зараз купити найдешевшу гречку, повідомляє РБК-Україна (проект Styler).

Чому гречка впала в ціні

Якщо згадати минулий рік, то зростання цін на гречку продовжувалося до вересня 2022-го, а потім, з надходженням продукції нового врожаю, почалося поступове зниження.

Так само сталося і цього року, після збирання врожаю на прилавках магазинів з'явилася велика пропозиція продукту і він почав дешевшати.

Якщо у серпні гречку в українських магазинах можна було купити по 45.61 гривні, то зараз ми бачимо зниження вартості ще більше.

Де придбати дешеву гречку

Наприклад, у супермаркеті "Сільпо" можна знайти найвигіднішу пропозицію на ринку. Там за кілограм крупи просять лише 27.99 гривень.

В Україні рекордно впала в ціні гречка: де продається найдешевшаЦіна гречки "Сільпо" (Скріншот)

У супермаркеті Varus українцям теж пропонують товар за досить демократичною ціною 29.90 гривень за упаковку, де кілограм крупи.

В Україні рекордно впала в ціні гречка: де продається найдешевшаЦіна гречки Varus (Скріншот)

У демократичному маркеті АТБ гречка продається по 32.90 гривень за кілограм, що вище за вартістю, ніж у згаданих раніше магазинах.

В Україні рекордно впала в ціні гречка: де продається найдешевшаЦіна гречки в АТБ (Скріншот)

Раніше ми писали, яка молочка в Україні подорожчала найбільше.

Крім того, в Україні впав у ціні суперпопулярний овоч.

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