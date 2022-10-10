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В Украине рекордно подорожал хлеб: сколько сейчас стоит буханка

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Украина, Понедельник 10 октября 2022 08:50
В Украине рекордно подорожал хлеб: сколько сейчас стоит буханка В Украине повысилась цена на хлеб (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине вырос в цене пшеничный хлеб. Средняя стоимость 650-граммовой буханки составляет 31,35 грн.

Об этом сообщает "Минфин".

В частности, стоимость увеличилась на 2 грн., ведь в сентябре в среднем хлеб стоил 29,35 грн. Нынешняя цена - самая высокая более чем за 5 лет.

В отдельных сетях супермаркетов цена на пшеничный хлеб составляет:

  • Novus - 31,99 грн;
  • Megamarket - 30,70 грн;
  • Metro - хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка стоит 33,39 грн.

Такое удорожание изменило первое за долгое время понижение цен на хлеб в Украине. В целом цены на хлеб в Украине были такими:

  • июнь - 26,41 грн/буханка (+3,71 грн);
  • июль - 27,5 грн/буханка (+1,09 грн);
  • август - 29,92 грн/буханка (+2,6 грн).

Согласно графику, по состоянию на 1 октября буханка пшеничного в среднем стоила 30,35 грн. То есть, за 9 дней его стоимость выросла на 1 грн.

В Украине рекордно подорожал хлеб: сколько сейчас стоит буханкаЦены на хлеб в Украине (скрин)

По состоянию на 10 октября цены на другие виды хлеба таковы:

  • Батон киевский нарезной - 25,46 грн;
  • Хлеб ржаной - 34,60 грн;
  • Лаваш кавказский - 22,50 грн;
  • лаваш персидский - 22,25 грн.

Ранее мы сообщали, что в Украине резко снизилась цена на гречку.

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