В Украине рекордно подорожал хлеб: сколько сейчас стоит буханка
В Украине вырос в цене пшеничный хлеб. Средняя стоимость 650-граммовой буханки составляет 31,35 грн.
Об этом сообщает "Минфин".
В частности, стоимость увеличилась на 2 грн., ведь в сентябре в среднем хлеб стоил 29,35 грн. Нынешняя цена - самая высокая более чем за 5 лет.
В отдельных сетях супермаркетов цена на пшеничный хлеб составляет:
- Novus - 31,99 грн;
- Megamarket - 30,70 грн;
- Metro - хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка стоит 33,39 грн.
Такое удорожание изменило первое за долгое время понижение цен на хлеб в Украине. В целом цены на хлеб в Украине были такими:
- июнь - 26,41 грн/буханка (+3,71 грн);
- июль - 27,5 грн/буханка (+1,09 грн);
- август - 29,92 грн/буханка (+2,6 грн).
Согласно графику, по состоянию на 1 октября буханка пшеничного в среднем стоила 30,35 грн. То есть, за 9 дней его стоимость выросла на 1 грн.
Цены на хлеб в Украине (скрин)
По состоянию на 10 октября цены на другие виды хлеба таковы:
- Батон киевский нарезной - 25,46 грн;
- Хлеб ржаной - 34,60 грн;
- Лаваш кавказский - 22,50 грн;
- лаваш персидский - 22,25 грн.
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