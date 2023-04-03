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В Україні рекордно подешевшав популярний овоч: такого ще не було

Фото: Буряк в Україні впав у ціні (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні за останній місяць суттєво впав у ціні буряк. До того ж, попит на цю продукцію значно знизився.

Про таку тенденцію розповіли аналітики East Fruit.

Чому падає ціна на буряки

Зазначається, що через падіння попиту на овоч фермери почали знижувати на нього ціну.

Сьогодні буряки на українському ринку оптом пропонують до продажу по 5-7 грн/кг ($0,14-0,19/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж тижнем раніше. При цьому експерти проекту говорять про збільшення пропозиції некондиційних буряків, які виробники готові відвантажувати від 2 грн/кг ($0,05/кг).

Також зниження ціни пов'язують із збільшенням пропозиції столових буряків на ринку, оскільки ті господарства, які раніше утримувалися від продажу, зараз активно розпродують наявні обсяги.

Водночас досить рясним залишається пропозиція некондиційних коренеплодів, що чинить тиск на ціни на якісну продукцію.

"Зараз ціна на столові буряки в Україні вже в середньому в 1,6 рази нижча, ніж наприкінці березня 2022 року. При цьому деякі учасники ринку не виключають, що тенденція зниження цін збережеться і надалі, незважаючи на сезонне скорочення пропозиції цієї продукції. Свою думку вони пояснюють чималими запасами столових буряків у місцевих сховищах", – додають фахівці.

Зазначимо, що ціна за кілограм овочів в українських магазинах стартує від 10 гривень.

Нагадаємо, що в Україні подорожчав популярний овоч, який останнім часом падав у ціні.

Читайте також, українцям розповіли, чому ціни на овочі злетіли до неба.

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