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В Украине рекордно подешевел популярный овощ: такого еще не было

Фото: Свекла в Украине упала в цене (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последний месяц существенно упала в цене свекла. К тому же, спрос на эту продукцию ощутимо снизился.

О такой тенденции рассказали аналитики East Fruit.

Почему падает цена на свеклу

Отмечается, что из-за падения спроса на овощ, фермеры начали снижать на него цену.

Сегодня свеклу на украинском рынке оптом предлагают к продаже по 5-7 грн/кг ($0,14-0,19/кг), что в среднем на 14% дешевле, чем неделей ранее. При этом эксперты проекта говорят об увеличении предложения некондиционной свеклы, которую производители готовы отгружать от 2 грн/кг ($0,05/кг).

Также снижение цены связывают с увеличением предложения столовой свеклы на рынке, поскольку те хозяйства, которые раньше воздерживались от продаж, сейчас активно распродают имеющиеся объемы.

В то же время достаточно обильным остается предложение некондиционных корнеплодов, что оказывает давление на цены на качественную продукцию.

"Сейчас цена на столовую свеклу в Украине уже в среднем в 1,6 раза ниже, чем в конце марта 2022 года. При этом некоторые участники рынка не исключают, что тенденция снижения цен сохранится и дальше, несмотря на сезонное сокращение предложения этой продукции. Свое мнение они объясняют достаточно большими запасами столовой свеклы в местных хранилищах", – добавляют специалисты.

Отметим, что цена за килограмм овоща в украинских магазинах стартует от 10 гривен.

Напомним, что в Украине подорожал популярный овощ, который в последнее время падал в цене.

Читайте также, украинцам рассказали, почему цены на овощи взлетели до небес.

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