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Українцям розповіли, чому ціни на овочі злетіли до неба

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Середа 22 березня 2023 09:18
Українцям розповіли, чому ціни на овочі злетіли до неба Фото: В Україні ціни на овочі зросли до неба (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні останнім часом суттєво подорожчали овочі. Так, ціна помідорів у деяких магазинах країни сягає 300 гривень.

Про причини такого подорожчання на овочі в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів керівник проекту "АПК-інформ: овочі та фрукти" Олександр Хорев.

Чому овочі в Україні так подорожчали?

Річ у тому, що російські окупанти б'ють ракетами по аграрних підприємствах.

"Поки що ми не звільнили всі свої південні регіони, не налагодили там повне виробництво, у міжсезоння варто розраховувати на імпорт", - зазначив фахівець.

Він нагадав, що зараз під окупацією у Запорізькій області залишається найбільше тепличних підприємств. У мирний час у цей період на полиці магазинів уже надходили українські овочі, завдяки чому ціна знижувалася. Торік кілограм помідорів у цей період на оптовому ринку коштував 60 грн, а 2021 року він коштував 20 грн.

Чи впадуть ціни на овочі

Хорев вважає, що коли українські аграрії отримають із відкритого ґрунту свій урожай, ситуацію з цінами вдасться стабілізувати, але у продажу не вистачить деяких позицій. За словами Олександра Хорева, серед іншого, може не вистачати цибулі, моркви, буряків.

Єдиний позитивний момент, що з картоплею буде все гаразд, адже цей овоч садитимуть навіть у дрібних господарствах.

Раніше ми повідомляли, які продукти найбільше подорожчали за останній рік .

Також ми писали, що в Україні можуть зрости у ціні солодкі напої .

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Ціни на продукти