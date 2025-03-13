В Україні пройде перший фестиваль ізраїльських анімаційних фільмів: що відомо

"Протягом понад тридцяти років ізраїльська анімація, за винятком участі окремих коротких анімаційних фільмів в українських фестивалях анімаційного кіно, попри зростаючий інтерес до цієї галузі кіномистецтва, ніколи не була широко представлена в Україні. Тим часом анімація в Ізраїлі стрімко розвивалася, ставши значним явищем у світовій кіноіндустрії і отримавши міжнародне визнання і численні нагороди престижних кінофестивалів", - йдеться в анонсі.

Саме тому Посольство Держави Ізраїль в Україні виступило з ініціативою створити своєрідну ретроспективу найкращих ізраїльських анімаційних фільмів останніх років, щоб дати можливість українській глядацькій аудиторії - як професіоналам кіно та анімації, так і пересічному глядачеві, можливість ознайомитися з найкращими досягненнями Ізраїлю у цій сфері.

Фільми, представлені на цьому фестивалі вже встигли отримати багато нагород як на вітчизняних, так і на міжнародних фестивалях. Загалом мультфільмів у Ізраїлі знімають не надто багато, тут немає потужних анімаційних студій, але школа анімації, зокрема - у єрусалимській академії "Бецалель" є однією з найпотужніших у світі.

Тому в програмі є чимало короткометражних фільмів молодих незалежних режисерів наряду зі студентськими стрічками. Стрічки було розподілено на три тематичних збірки, кожна з яких триває близько години, і всі вони розраховані на дорослого глядача.

Програма фестивалю

Збірка "Ізраїльські історії" перш за все, зосереджена на ізраїльській ідентичності.

Найвідоміша стрічка програми - "Лист до свині" Таль Кантор, яка, як ще кілька представлених тут фільмів, була знята на "Hive Studio", і минулого року отримала номінацію на "Оскар". Це - оповідь про урок у школі, присвячений пам’яті про Голокост, які відбуваються по всьому Ізраїлі, і про те, що пам’ять про давню травму виявляється болісною навіть для дітей, яких відділяють від цієї трагедії кілька поколінь.

Таль Кантор, яка, як ще кілька представлених тут фільмів, була знята на "Hive Studio", і минулого року отримала номінацію на "Оскар". Це - оповідь про урок у школі, присвячений пам’яті про Голокост, які відбуваються по всьому Ізраїлі, і про те, що пам’ять про давню травму виявляється болісною навіть для дітей, яких відділяють від цієї трагедії кілька поколінь. Фільм "Священий Холокост" , знятий двома режисерками Осі Вальд і Ноа Берман-Херцберг, стосується тієї ж теми, і оповідає реальну історію, коли її дружба з чорношкірою німкенею була зруйнована.

, знятий двома режисерками Осі Вальд і Ноа Берман-Херцберг, стосується тієї ж теми, і оповідає реальну історію, коли її дружба з чорношкірою німкенею була зруйнована. Документальна анімація "Плавання з крилами" , знята Дафною Авадіш Голан, заснована на розмовах із маленькою ізраїльтянкою, яка переїхала з батьками до Голландії.

, знята Дафною Авадіш Голан, заснована на розмовах із маленькою ізраїльтянкою, яка переїхала з батьками до Голландії. Найсмішніший фільм програми "Тимчасово видалено" режисерів Йоава Бриля і Дотана Гольдвайзера - сюжет про сувору доглядачку музею, яка явно була репатріанткою з Радянського Союзу.

режисерів Йоава Бриля і Дотана Гольдвайзера - сюжет про сувору доглядачку музею, яка явно була репатріанткою з Радянського Союзу. Студентський фільм "Йога-розігрів" випускниці Академії Бецалель Наами Їрон - коротка оповідь про тривожність, яка не відпускає героїню навіть тоді, коли вона робить перерву у своїй роботі.

Збірка "Оповіді дорослішання" - це як і сюжети, які можна було б розповісти про підлітків у будь-якій країні світу, так і специфічно ізраїльські оповіді.

"Твої погані тварини" режисерів Аміта Коена й Ідо Шапіра оповідають про бунт дівчинки-мишеняти проти контролюючої похмурої мами.

режисерів Аміта Коена й Ідо Шапіра оповідають про бунт дівчинки-мишеняти проти контролюючої похмурої мами. "Чорна гірка" Урі Лотана, фільм, відзначений численними призами, оповідає про хлопчика, який здолав свій найбільший страх, але це не допомагає йому впоратися зі страхом втрати - його мама помирає у лікарні

Урі Лотана, фільм, відзначений численними призами, оповідає про хлопчика, який здолав свій найбільший страх, але це не допомагає йому впоратися зі страхом втрати - його мама помирає у лікарні У студентському фільмі Керен Карасик "Золота Маргарита" підлітки блукають захаращеною промисловою околицею вбогого пострадянського міста, але довколишній бруд не липне до них.

підлітки блукають захаращеною промисловою околицею вбогого пострадянського міста, але довколишній бруд не липне до них. Фільм "Соління" режисерок Ані Каспі Шема і Мірі Дочікян оповідає про дівчинку-школярку, яка репатріювалася з України до Ізраїлю.

режисерок Ані Каспі Шема і Мірі Дочікян оповідає про дівчинку-школярку, яка репатріювалася з України до Ізраїлю. "Лялькове пір'я" - містичний фільм про пошук ідентичності режисерів Хані Домбе і Тома Куріса, в основі сюжету якого лежить слов’янська міфологія.

- містичний фільм про пошук ідентичності режисерів Хані Домбе і Тома Куріса, в основі сюжету якого лежить слов’янська міфологія. "Ми були стерильною бомбою" режисера Дотана Морено - фільм, за назву якого взято цитату з вірша, оповідає про хлопчину, який мешкає в ізраїльській провінції у 90-х роках, який раптово усвідомлює власну гомосексуальність.

Збірка "Смішне й сумне" чергує фантастичні історії з документальними, сатиричний екшн із музичним відео.

"Риби" Лі Дрор оповідають про жінку, яка поїхала до Японії, щоб працювати там найманим членом родини. Але звістка з дому про смерть сестри змушує її згадати дитинство.

Лі Дрор оповідають про жінку, яка поїхала до Японії, щоб працювати там найманим членом родини. Але звістка з дому про смерть сестри змушує її згадати дитинство. "Гаряча риба" Яель Рейсфельд оповідає про рибину, яка проковтнула телефон гарненького рибалки, заповнений еротичними фотографіями і від захвату сама перетворилася на секс-об'єкт.

Яель Рейсфельд оповідає про рибину, яка проковтнула телефон гарненького рибалки, заповнений еротичними фотографіями і від захвату сама перетворилася на секс-об'єкт. "Нуріт" режисерки Таль Сохіні, заснована на правдивій історії про жінку, яка народила мертву дитину і не знаходила собі спокою, доки не розпочала доглядати за могилою свого немовляти.

режисерки Таль Сохіні, заснована на правдивій історії про жінку, яка народила мертву дитину і не знаходила собі спокою, доки не розпочала доглядати за могилою свого немовляти. Документальна історія " Heart Hug" (Обіруч) , знята ізраїльськими студентками про нинішню війну в Україні. Ніка Жукова і Рімма Гефен розповідають про літню жінку та її собаку, які живуть під бомбами в Одесі.

, знята ізраїльськими студентками про нинішню війну в Україні. Ніка Жукова і Рімма Гефен розповідають про літню жінку та її собаку, які живуть під бомбами в Одесі. "Телескоп" режисерів Става Леві й Ідо Шапіра - невеличка фантазія про астронома, який побачив літаючу тарілку.

режисерів Става Леві й Ідо Шапіра - невеличка фантазія про астронома, який побачив літаючу тарілку. "Відправлення" Наталі Рисс - яскраве експериментальне відео на музику "Olshansky Fusion Duo" про подорож дивовижного птаха.

Наталі Рисс - яскраве експериментальне відео на музику "Olshansky Fusion Duo" про подорож дивовижного птаха. Ляльковий "Дедлайн" режисера Ідана Гільбоа - сатиричний екшн, у якому дві літні пані перетворюються на кривавих месниць через хамство, з яким вони зіштовхнулися.

режисера Ідана Гільбоа - сатиричний екшн, у якому дві літні пані перетворюються на кривавих месниць через хамство, з яким вони зіштовхнулися. Сатира на бюрократію "Ваше місце у черзі" студенток Еден Гроссман і Ноа Геффен, у якій дівчина прийшла до установи, щоб скасувати помилково виписане на неї свідоцтво про смерть, але її ганяють паперовим пеклом.

Фестиваль триватиме 26-27 березня в кластері "Краків" за адресою: Київ, Русанівська набережна, 12.

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