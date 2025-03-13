В Украине пройдет первый фестиваль израильских анимационных фильмов: что известно

"В течение более тридцати лет израильская анимация, за исключением участия отдельных коротких анимационных фильмов в украинских фестивалях анимационного кино, несмотря на растущий интерес к этой области киноискусства, никогда не была широко представлена в Украине. Между тем анимация в Израиле стремительно развивалась, став значительным явлением в мировой киноиндустрии и получив международное признание и многочисленные награды престижных кинофестивалей", - говорится в анонсе.

Именно поэтому Посольство Государства Израиль в Украине выступило с инициативой создать своеобразную ретроспективу лучших израильских анимационных фильмов последних лет, чтобы дать возможность украинской зрительской аудитории - как профессионалам кино и анимации, так и рядовому зрителю, возможность ознакомиться с лучшими достижениями Израиля в этой сфере.

Фильмы, представленные на этом фестивале уже успели получить много наград как на отечественных, так и на международных фестивалях. В общем, мультфильмов в Израиле снимают не слишком много, здесь нет мощных анимационных студий, но школа анимации, в частности - в иерусалимской академии "Бецалель" является одной из самых мощных в мире.

Поэтому в программе есть немало короткометражных фильмов молодых независимых режиссеров наряду со студенческими лентами. Ленты были разделены на три тематических сборника, каждый из которых длится около часа, и все они рассчитаны на взрослого зрителя.

Программа фестиваля

Сборник "Израильские истории" прежде всего, сосредоточен на израильской идентичности.

Самая известная лента программы - "Письмо к свинье" Таль Кантор, которая, как еще несколько представленных здесь фильмов, была снята на "Hive Studio", и в прошлом году получила номинацию на "Оскар". Это - рассказ об уроке в школе, посвященном памяти о Холокосте, которые происходят по всему Израилю, и о том, что память о давней травме оказывается болезненной даже для детей, которых отделяют от этой трагедии несколько поколений.

Таль Кантор, которая, как еще несколько представленных здесь фильмов, была снята на "Hive Studio", и в прошлом году получила номинацию на "Оскар". Это - рассказ об уроке в школе, посвященном памяти о Холокосте, которые происходят по всему Израилю, и о том, что память о давней травме оказывается болезненной даже для детей, которых отделяют от этой трагедии несколько поколений. Фильм "Священный Холокост", снятый двумя режиссерами Оси Вальд и Ноа Берман-Херцберг, касается той же темы, и повествует реальную историю, когда ее дружба с чернокожей немкой была разрушена.

снятый двумя режиссерами Оси Вальд и Ноа Берман-Херцберг, касается той же темы, и повествует реальную историю, когда ее дружба с чернокожей немкой была разрушена. Документальная анимация "Плавание с крыльями", снятая Дафной Авадиш Голан, основана на разговорах с маленькой израильтянкой, которая переехала с родителями в Голландию.

снятая Дафной Авадиш Голан, основана на разговорах с маленькой израильтянкой, которая переехала с родителями в Голландию. Самый смешной фильм программы "Временно удалено" режиссеров Йоава Бриля и Дотана Гольдвайзера - сюжет о суровой смотрительнице музея, которая явно была репатрианткой из Советского Союза.

режиссеров Йоава Бриля и Дотана Гольдвайзера - сюжет о суровой смотрительнице музея, которая явно была репатрианткой из Советского Союза. Студенческий фильм "Йога-разогрев" выпускницы Академии Бецалель Наамы Йирон - короткий рассказ о тревожности, которая не отпускает героиню даже тогда, когда она делает перерыв в своей работе.

Сборник "Рассказы взросления" - это как и сюжеты, которые можно было бы рассказать о подростках в любой стране мира, так и специфически израильские рассказы.

"Твои плохие животные" режиссеров Амита Коэна и Идо Шапира повествуют о бунте девочки-мишенки против контролирующей мрачной мамы.

режиссеров Амита Коэна и Идо Шапира повествуют о бунте девочки-мишенки против контролирующей мрачной мамы. "Черная горка" Ури Лотана, фильм, отмеченный многочисленными призами, повествует о мальчике, который преодолел свой самый большой страх, но это не помогает ему справиться со страхом потери - его мама умирает в больнице

Ури Лотана, фильм, отмеченный многочисленными призами, повествует о мальчике, который преодолел свой самый большой страх, но это не помогает ему справиться со страхом потери - его мама умирает в больнице В студенческом фильме Керен Карасик "Золотая Маргарита" подростки блуждают по захламленной промышленной окраине убогого постсоветского города, но окружающая грязь не липнет к ним.

подростки блуждают по захламленной промышленной окраине убогого постсоветского города, но окружающая грязь не липнет к ним. Фильм "Соленья" режиссеров Ани Каспи Шема и Мири Дочикян повествует о девочке-школьнице, которая репатриировалась из Украины в Израиль.

режиссеров Ани Каспи Шема и Мири Дочикян повествует о девочке-школьнице, которая репатриировалась из Украины в Израиль. "Кукольные перья" - мистический фильм о поиске идентичности режиссеров Хани Домбе и Тома Куриса, в основе сюжета которого лежит славянская мифология.

- мистический фильм о поиске идентичности режиссеров Хани Домбе и Тома Куриса, в основе сюжета которого лежит славянская мифология. "Мы были стерильной бомбой" режиссера Дотана Морено - фильм, за название которого взята цитата из стихотворения, повествует о парне, живущем в израильской провинции в 90-х годах, который внезапно осознает собственную гомосексуальность.

Сборник "Смешное и грустное" чередует фантастические истории с документальными, сатирический экшн с музыкальным видео.

"Рыбы" Ли Дрор повествуют о женщине, которая уехала в Японию, чтобы работать там наемным членом семьи. Но известие из дома о смерти сестры заставляет ее вспомнить детство.

Ли Дрор повествуют о женщине, которая уехала в Японию, чтобы работать там наемным членом семьи. Но известие из дома о смерти сестры заставляет ее вспомнить детство. "Горячая рыба" Яэль Рейсфельд повествует о рыбине, которая проглотила телефон смазливого рыбака, заполненный эротическими фотографиями и от восторга сама превратилась в секс-объект.

Яэль Рейсфельд повествует о рыбине, которая проглотила телефон смазливого рыбака, заполненный эротическими фотографиями и от восторга сама превратилась в секс-объект. "Нурит" режиссера Таль Сохини, основанная на правдивой истории о женщине, которая родила мертвого ребенка и не находила себе покоя, пока не начала ухаживать за могилой своего младенца.

режиссера Таль Сохини, основанная на правдивой истории о женщине, которая родила мертвого ребенка и не находила себе покоя, пока не начала ухаживать за могилой своего младенца. Документальная история " Heart Hug" (Обируч) , снятая израильскими студентками о нынешней войне в Украине. Ника Жукова и Римма Гефен рассказывают о пожилой женщине и ее собаке, которые живут под бомбами в Одессе.

, снятая израильскими студентками о нынешней войне в Украине. Ника Жукова и Римма Гефен рассказывают о пожилой женщине и ее собаке, которые живут под бомбами в Одессе. "Телескоп" режиссеров Става Леви и Идо Шапира - небольшая фантазия об астрономе, который увидел летающую тарелку.

режиссеров Става Леви и Идо Шапира - небольшая фантазия об астрономе, который увидел летающую тарелку. "Отправление" Натали Рисс - яркое экспериментальное видео на музыку "Olshansky Fusion Duo" о путешествии удивительной птицы.

Натали Рисс - яркое экспериментальное видео на музыку "Olshansky Fusion Duo" о путешествии удивительной птицы. Кукольный "Дедлайн" режиссера Идана Гильбоа - сатирический экшн, в котором две пожилые дамы превращаются в кровавых мстительниц из-за хамства, с которым они столкнулись.

режиссера Идана Гильбоа - сатирический экшн, в котором две пожилые дамы превращаются в кровавых мстительниц из-за хамства, с которым они столкнулись. Сатира на бюрократию "Ваше место в очереди" студенток Эден Гроссман и Ноа Геффен, в которой девушка пришла в учреждение, чтобы отменить ошибочно выписанное на нее свидетельство о смерти, но ее гоняют по бумажному аду.

Фестиваль будет проходить 26-27 марта в кластере "Краков" по адресу: Киев, Русановская набережная, 12.

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