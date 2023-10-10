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В Україні пропонують водію танка зарплату 120 тисяч гривень: які вимоги

Вівторок 10 жовтня 2023 13:59
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В Україні пропонують водію танка зарплату 120 тисяч гривень: які вимоги Фото: В Україні шукають водія танка (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні шукають водія танка із зарплатою 120 тисяч гривень, а також з можливістю кар'єрного зросту та навчання за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на вакансію на Work.ua.

Що відомо про вакансію у ЗСУ

Так, кандидатів шукає військова частина А4741 у Дніпрі. Передбачається служба за контрактом.

Що пропонується кандидатам

  • високе та стабільне грошове забезпечення;
  • поважне ставлення та всі види соціальної підтримки;
  • збереження місця роботи та безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах;
  • можливість кар'єрного зросту та просування службовою ланкою;
  • професійна військова підготовка за кордоном: Велика Британія, Німеччина, Іспанія (залежно від посади військовослужбовця).

Вимоги до вакансії

  • вік від 18 до 45 років;
  • відсутність медичних протипоказань до проходження військової служби;
  • відсутність судимості;

Бажаючих просять звертатися за телефонами: +380975540600; +380937531791.

В Україні пропонують водію танка зарплату 120 тисяч гривень: які вимоги

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