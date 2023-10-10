В Украине предлагают водителю танка зарплату в 120 тысяч гривен: какие требования

В Украине ищут водителя танка с зарплатой в 120 тысяч гривен, а также с возможностью карьерного роста и обучения за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на вакансию на Work.ua.

Так, кандидатов ищет военная часть А4741 в Днепре. Предполагается служба по контракту.

Читайте также, как зарабатывать более 100 тысяч в месяц, работая в пижаме.

Раньше мы рассказывали, кто сегодня в Украине зарабатывает более 50 тысяч .