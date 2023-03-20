В Україні прогнозують зниження ціни на популярну ягоду: поб'є антирекорд

Чому малина дешевшатиме

Експерт вважає, що при закупівлі сировини фермерам потрібно бути обережними.

"Я думаю, що цього року ціни на малину досягнуть свого "дна". Потрібно бути дуже акуратним при закупівлі сировини для заморозників. Тому що ціни на малину, можливо, і далі знижуватимуться", - вважає Ярмак.

Через високі ціни малину почали виключати з рецептур переробники. Тому що це дуже дорога сировина.

Малину слід розглядати в контексті інших альтернативних ягід та фруктів, які можуть бути використані для виробництва молочних продуктів із наповнювачами – різні десерти, йогурти тощо, для пекарень, для кондитерської промисловості. Варіантів багато і абсолютна більшість варіантів дешевша, ніж малина.

Малина дешевшає не вперше

За словами економіста, його прогноз базується на досвіді аналізу ринків та розумінні ситуації з попитом та пропозицією на цей час.

"У будь-якому випадку малина не є критичним продуктом для виживання. Відповідно, якщо у вас є вибір: купувати малину в замороженому вигляді оптом по 6-7 євро за кілограм або не купувати, то можна і не купувати. Це те, до чого багато хто прийшов ", - зазначив фахівець.

Подешевшання малини - циклічний процес.

"Насправді це відбувається не вперше. Нагадаємо, у 2017-2019 роках ціни на сировину малини в Україні знижувалися до рівня 8-10 центів за кілограм. Малина на той час була практично безкоштовною. Зрозуміло, що це було не найкраща сировина. І такої сировини було багато", - резюмував Ярмак.