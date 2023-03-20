В Украине прогнозируют снижение цены на популярную ягоду: побьет антирекорд

Почему малина будет дешеветь

Эксперт считает, что при закупке сырья фермерам нужно быть аккуратными.

"Я думаю, что в этом году цены на малину достигнут своего "дна". Нужно быть очень аккуратным при закупке сырья для заморозчиков. Потому что цены на малину, возможно, будут и дальше снижаться", - считает Ярмак.

Из-за высоких цен малину начали исключать из рецептур переработчики. Потому что это очень дорогое сырье.

Малину следует рассматривать в контексте других альтернативных ягод и фруктов, которые могут быть использованы для производства молочных продуктов с наполнителями - разные десерты, йогурты и т. п., для пекарен, для кондитерской промышленности. Вариантов много и абсолютное большинство вариантов дешевле, чем малина.

Малина дешевеет не впервые

По словам экономиста, его прогноз базируется на опыте анализа рынков и понимании ситуации со спросом и предложением на данный момент.

"В любом случае малина не является критическим продуктом для выживания. Соответственно, если у вас есть выбор: покупать малину в замороженном виде оптом по 6-7 евро за килограмм или не покупать, то можно и не покупать. Это то, к чему многие пришли", - отметил специалист.

Изменение цены на малину - цикличный процесс.

"На самом деле это происходит не в первый раз. Напомним, в 2017-2019 годах цены на сырье малины в Украине снижались до уровня 8-10 центов за килограмм. Малина в то время была практически бесплатной. Понятно, что это было не самое лучшее сырье. И такого сырья было много", - резюмировал Ярмак.