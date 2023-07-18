В Україні прогнозують підвищення цін на кілька базових продуктів: що потрапило в список

Чому ціни виростуть

Відомо, що влітку НКРЕКП підвищила ціни на електроенергію для бізнесу. Так, максимальні тарифи на електроенергію для бізнесу зараз такі:

"на добу наперед" (РДН) з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00 - 3 000 грн за МВт-год

для годин з 07:00 до 19:00 - 5 600 грн за МВт-год

для годин максимального навантаження з 19:00 до 23:00 - 7 200 грн за МВт-год

"Без сумніву, збільшення граничних цін призведе до росту вартості електричної енергії, яка купується на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та ринку, який балансує, внаслідок чого синхронно зросте ціна електроенергії для кінцевих промислових споживачів. Збільшення вартості електроенергії матиме ланцюгову реакцію та призведе до здорожчання більшості споживчих товарів", - йдеться в повідомленні Союзу.

У ньому наголошують, що електроенергія займає від 7 до 12%, а в деяких випадках - до 30% собівартості продукції. Підвищення вартості електричної енергії буде відображатися на покупцях, оскільки резерви стримування росту відпускних цін вже вичерпані.

Ще однією причиною зростання цін є повернення податків на пальне до довоєнного рівня. Для галузі птахівництва негативним наслідком стало здорожчання зернових, олійних культур і продуктів їх переробки, які складають основу комбікорму та найбільшу частку в собівартості продукції птахівництва.

Варто також зазначити, що підвищення цін відбувається на фоні відновлення обсягів виробництва м'яса та яєць. Однак така тенденція все одно веде до зниження рентабельності бізнесу.

Скільки зараз коштує м'ясо та яйця

За даними Мінфіну, у червні 2023 року середня ціна за десяток яєць становила 57 гривень. У липні вона знизилася в середньому до 56 гривень. Тому наразі підвищення не спостерігається.

Скриншот: index.minfin.com.ua

Стосовно курячого м'яса, то деякі позиції додали у вартості, а деякі навпаки здешевшали.

Скриншот: index.minfin.com.ua