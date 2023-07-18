В Украине прогнозируют повышение цен на несколько базовых продуктов: что попало в список

Почему цены вырастут

Известно, что летом НКРЭКУ повысила цены на электроэнергию для бизнеса. Так, максимальные тарифы на электроэнергию для бизнеса сейчас такие:

"на сутки вперед" (РСВ) с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00 - 3 000 грн за МВт-час

для часов с 07:00 до 19:00 - 5 600 грн за МВт-час

для часов максимальной нагрузки с 19:00 до 23:00 - 7 200 грн за МВт-час

"Несомненно, увеличение предельных цен приведет к росту стоимости электрической энергии, которая покупается на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке, в результате чего синхронно вырастет цена электроэнергии для конечных промышленных потребителей. Увеличение стоимости электроэнергии будет иметь цепную реакцию и приведет к подорожанию большинства потребительских товаров", - говорится в сообщении Союза.

В нем отмечают, что электроэнергия занимает от 7 до 12%, а некоторых случаях - до 30% себестоимости продукции. Повышение стоимости электроэнергии будет отображаться на покупателях, поскольку резервы сдерживания роста отпускных цен уже исчерпаны.

Еще одной причиной роста цен является возврат налогов на горючее до довоенного уровня. Для отрасли птицеводства отрицательным последствием стало подорожание зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, составляющих основу комбикорма и наибольшую долю в себестоимости продукции птицеводства.

Следует также отметить, что повышение цен происходит на фоне возобновления объемов производства мяса и яиц. Однако такая тенденция все равно приводит к снижению рентабельности бизнеса.

Сколько сейчас стоит мясо и яйца

По данным Минфина, в июне 2023 года средняя цена за десяток яиц составила 57 гривен. В июле она снизилась в среднем до 56 гривен. Поэтому пока повышения не наблюдаются.

Скриншот: index.minfin.com.ua

Что касается куриного мяса, то некоторые позиции прибавили в стоимости, а некоторые наоборот подешевели.

Скриншот: index.minfin.com.ua