В Україні продають підроблене вершкове масло: як воно виглядає

В Україні виявили фальсифікат масла. Зловмисники випускають підробку, видаючи його за продукцію фірми "Апрель". До того ж на упаковці вказана неправильна дата виробництва.
Про це повідомили на сайті Головного управління Держспоживслужби у Вінницькій області.
Загалом у фальсифікату є дві ознаки: замість "Апрель" на упаковці вказано помилкову назву "Фірма Апрель". Крім того, на упаковці - неправильна дата виробництва (31 березня 2023 року).
Зокрема, до чиновників звернулася фірма "Апрель", яка і виявила фальсифікат своєї продукції. Фахівці перевірили продукт та визнали наявність фальсифікату на ринку.
Тому, якщо ви знайдете в магазині або супермаркеті масло із зазначеними помилками в назві та даті виробництва, необхідно повідомити про це Держспоживслужбу. Порушники не лише використовують чужу назву, а й при цьому порушують технологію виробництва масла.
Якщо нагріти трішки продукту, а потім довести його до кипіння, можна помітити, як від нього відшаровуються маленькі чорні шматочки. Потім вони починають осідати на дні. Ці шматочки вказують на натуральність вершкового масла.
Також можна розігріти сковороду та кинути на її поверхню шматочок вершкового масла. Підробка почне шкварчати та "стріляти" в різні боки, а натуральний продукт просто розтане.
Нещодавно ми повідомляли, що Україні виявили токсичну олію. Продукт небезпечний для життя.
Також ми писали, що у Києві продається підроблена червона ікра.