В Україні продали ретро-автомобіль за рекордну суму. Ось як він виглядає

Як виглядає найдорожчий ретро-автомобіль

ГАЗ-12 "ЗіМ" належав колекціонеру Тарасу Демкуру з Тернополя. Чоловік з 90-х років збирав свою унікальну колекцію, до її складу увійшли навіть авто Гітлера та Брежнєва.

Автолюбитель мріяв створити в Україні музей раритетних машин. Втім у лютому цього року він виставив свої авто на продаж, аби потім направити кошти на допомогу захисникам України та на відбудову країни.

Новим власником відреставрованого ГАЗ-12 "ЗіМ" став бізнесмен Борис Шестопалов - він заплатив 50 тис. доларів, а компанія QTerminals подвоїла суму.

Виручені кошти планують направити на купівлю протеза для фермера Михайла, який з початком повномасштабної війни пішов на фронт і втратив руку під час бойових дій. Решту коштів перерахують клініці протезування Superhumans Center.

Зазначимо, що цей же центр отримав гроші, виручені за Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі, який раніше продав Андрій Данилко.

Відреставрований ГАЗ-12 "ЗіМ" 1953 року (фото: Авто 24)

Коли і де виробляли ці машини

ГАЗ-М-12 "ЗіМ" - радянський шести-семимісний легковий автомобіль великого класу з кузовом седан. Цю модель випускали на Горьківському автомобільному заводі (Завод імені Молотова) з 1950 по 1959 роки.

Це перший у світі VIP-автомобіль у масовому виробництві. Дизайн та конструкція автомобіля має спільні риси з автомобілем Cadillac Series 62 1948 року.

"ЗіМ" переважно використовувався як службовий автомобіль, призначений для радянської, партійної й урядової номенклатури - на рівні замісника міністра (але не міністра), секретаря обкому і голови облвиконкому і вище, в окремих випадках продавався і в особисте користування.

Цей автомобіль міг розвивати швидкість до 120 км/год. Усього випустили 21 527 екземплярів "ЗіМ/ ГАЗ-12" усіх модифікацій.