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В Украине продали ретро-автомобиль за рекордную сумму. Вот как он выглядит

Как выглядит самый дорогой ретро-автомобиль в Украине (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Украине за рекордную сумму был продан ретро-автомобиль на аукционе. На форуме Grain Ukraine Conference винтажный ГАЗ-12 "ЗиМ" 1953 года ушел с молотка за 100 тыс. долларов.

Об этом сообщает Авто24.

Как выглядит самый дорогой ретро-автомобиль

ГАЗ-12 "ЗиМ" принадлежал коллекционеру Тарасу Демкуру из Тернополя. Мужчина с 90-х годов собирал свою уникальную коллекцию, в ее состав вошли даже авто Гитлера и Брежнева.

Автолюбитель мечтал создать в Украине музей раритетных машин. Но в феврале этого года он выставил свои авто на продажу, чтобы затем направить средства на помощь защитникам Украины и на восстановление страны.

Новым владельцем отреставрированного ГАЗ-12 "ЗиМ" стал бизнесмен Борис Шестопалов - он заплатил 50 тыс. долларов, а компания QTerminals удвоила сумму.

Вырученные средства планируют направить на покупку протеза для фермера Михаила. Он с начала полномасштабной войны ушел на фронт и потерял руку во время боевых действий. Остальные средства перечислят клинике протезирования Superhumans Center.

Отметим, что этот же центр получил деньги, вырученные за Rolls-Royce Фредди Меркьюри, который раньше продал Андрей Данилко.

Отреставрированный ГАЗ-12 "ЗиМ" 1953 года (фото: Авто 24)

Когда и где производили эти машины

ГАЗ-М-12 "ЗиМ" - советский шести-семиместный легковой автомобиль большого класса с кузовом седан. Эта модель выпускалась на Горьковском автомобильном заводе (Завод имени Молотова) с 1950 по 1959 годы.

Это первый в мире VIP-автомобиль в массовом производстве. Дизайн и конструкция автомобиля имеет общие черты с автомобилем Cadillac Series 62 в 1948 году.

"ЗиМ" преимущественно использовался как служебный автомобиль, предназначенный для советской, партийной и правительственной номенклатуры - на уровне заместителя министра (но не министра), секретаря обкома и председателя облисполкома и выше, в редких случаях продавался и в личное пользование.

Этот автомобиль мог развивать скорость до 120 км/ч. Всего выпустили 21 527 экземпляров "ЗиМ/ГАЗ-12" всех модификаций.

Раньше мы писали о том, что в Украине разработали электромобиль и планируют запустить его в массовое производство.

Также просматривайте фото первых электромобилей в Украине столетней давности.

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ретроАвтомобильный рынок