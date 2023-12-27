В Україні уже працює чат-бот, який допомагає військовим адаптуватися до мирного життя

Яка мета E-NADIYA

Головна мета проєкту підтримка військовослужбовців у процесі переходу від військового до цивільного життя, надаючи їм та їхнім родинам психологічну підтримку, допомогу у вирішенні стресових розладів, пов'язаних зі службою.

Ідея створення проєкту виникла у командира окремої роти ударних БпАК Дмитра Алєксєєнка після того, як він “особисто відчув, що таке війна, що таке жага до життя і ненависть до ворога, що таке жага забрати чиєсь життя, заради збереження свого".

"Ці моменти говорять тільки про одне: все навколо, що мене оточувало до цього, стало неважливим, блідим і зовсім не несе цінностей. Твій світ перевернувся і вже зовсім не такий: інші люди, не ті з якими ти завжди проводив свій вільний час (вони навіть не напишуть і не спитають: "як ти, друже!?"); інші місця: розбиті холодні будинки, підвали та бліндажі; інші звички та вподобання! Залишається лише твоя сімʼя, яка підтримує і переживає, але у якої також стало все “до” та “після"!" - говорить він.

"І все це ти розділяєш з такими ж, як ти сам. А це з різким, емоційно нестабільним та роздратованим побратимом. І такими, як були ми, вже не будемо! Ми маємо право на нормальне життя в нашій країні, бо ми - це і є Україна! Маємо підтримувати та допомагати один одному", - додає Алєксєєнко.

Як працює бот

Наразі в роботу запущено чат-бот, який спрямований на надання комплексної допомоги у соціальній адаптації до умов мирного життя.

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За цим посиланням ви можете перейти до E-NADIYA та ознайомитись з проєктом, звернутись за безкоштовною психологічною допомогою чи направити тим, хто її потребує.

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Над реалізацією проєкту працювали три кваліфікованих спеціалісти з військової психології, медіації та комунікації.

"Коли військові повернуться з фронту додому, їм варто бути готовими до того, що їм доведеться буквально знайомитися з власними змінами, змінами їх родин та суспільства. Чат-бот зорієнтований на рекомендаціях в коротких відео та дописах: як правильно спілкуватися, підтримувати та поводитися з ветераном, щоб уникнути можливих конфліктів і допомогти йому швидше адаптуватися до мирного життя", - коментує військовий психолог та спеціаліст у напрямку особистісних і сімейних стосунків Олена Мороз.

Завдяки такому чат-боту військові та їх родини отримують доступ до високоякісних психолого-комунікативних та медіаційних послуг, що можуть стати незамінними в умовах високого стресу та емоційного навантаження.