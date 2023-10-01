8 чат-ботів для покращення навичок вивчення англійської мови (фото)

Вони доступні для користувачів 24/7, тому можна навчатись у будь-який час. Крім того, використання чат-ботів дозволяє практикувати англійську мову в умовах реального спілкування, що сприяє покращенню навичок говоріння та розуміння мови.

В еру цифрових технологій вивчати англійську мову насправді неважко. Інша справа, якщо у вас є брак вільного часу. У цьому випадку вам можуть допомогти чат-боти.

Про чат-боти, які допоможуть подолати вам мовний бар'єр в англійській мові, пише РБК-Україна з посиланням на Перший Кембриджський центр .

Що таке чат-бот

Чат-бот - це програма, що призначена для автоматизованої комунікації з людьми, в якій обмін повідомленнями здійснюється в системі "людина - комп'ютер".

Вона створена на основі нейронних мереж і технологій машинного навчання, призначена для спілкування в аудіо- або текстовому форматі. Використовують чат-боти для виконання конкретних завдань, таких як отримання інформації, здійснення розрахунків, або для розваги.

Операційна система: iOS, Android

Вартість: 30 доларів на місяць

Відомий застосунок для вивчення мов Duolingo запустив власну навчальну програму на основі GPT-4. Цей ресурс допомагає користувачам вивчати граматику та збільшити словниковий запас за допомогою повторення. Розмова з ботом дуже нагадує спілкування у месенджері з реальною людиною. Штучний інтелект ставитиме вам запитання, а вам потрібно вводити відповіді.

Наразі бот запустили для англійської, французької, німецької та іспанської мов, але невдовзі зʼявляться й інші.

Операційна система: iOS, Android

Вартість: безкоштовно

Memrise - це навчальна програма, що за допомогою новітніх технологій допомагає відточити навички володіння мовами. До цього, зокрема, причетні й чат-боти.

Під час проходження рівня навчання вам відкриватиметься віконце з чат-ботом. Разом з ним потрібно виконати вступне завдання.

Для комунікації зі штучним інтелектом користувач має вибрати певні слова зі списку, щоб з них скласти речення.

Наразі Memrise пропонує чат-бот для 23 мов. Згодом обіцяють розширити цю кількість.

Операційна система: iOS, Android

Вартість: 9.99 доларів на місяць

Чат-бот на основі штучного інтелекту від Mondly пристосовується до різного рівня володіння англійською мовою. Розробники вирішили відійти від стандартного вивчення мови.

На відміну від більшості інших чат-ботів, Mondly має голосову підтримку.

Під час спілкування інструмент дає підказки у вигляді варіантів відповідей.

Потім користувач повинен вголос прочитати свій варіант, а чат-бот, своєю чергою, продовжить розмову.

Сценарії чат-ботів охоплюють звичайні ситуації, зокрема: привітання чи замовлення їжі. Власне, тому Mondly - це простий спосіб покращити ваші навички говоріння.

Застосунок пропонує вивчати понад 30 мов, зокрема: арабську, китайську, французьку і навіть індонезійську.

Операційна система: iOS, Android

Вартість: 6,99 доларів на місяць

Якщо ви хочете вдосконалити свої розмовні навички, Andy може стати чудовим варіантом для вас. Разом з ботом можна практикувати повсякденні теми для розмов: роботу, погоду, оповідь про себе та багато інших.

Додаток розроблений таким чином, що ви використовуєте мову також у переписці - відповідаєте на запитання, вчите нові слова, граматику.

Крім того, ви також можете отримувати короткі щоденні уроки граматики, які покращать ваше розуміння англійської мови.

Якщо ж під час спілкування ви зустрінете незрозумілі слова, Andy може надіслати вам визначення та приклад, щоб ви могли закріпити знання. Чат-бот також може виправляти ваші помилки під час спілкування.

Операційна система: iOS, Android

Вартість: безкоштовно

Привабливий інтерфейс та анімація застосунку Lingvist зацікавлюють користувача з перших секунд.

Цікаво, що програма підлаштовується під вас рівень англійської та конкретних навчальних цілей.

Lingvist також пропонує зворотний зв’язок у реальному часі та інтерактивні завдання, які робить вивчення іноземної в рази цікавішими. Крім того, він має бібліотеку з понад 50 мільйонів слів, тож вам ніколи не бракуватиме матеріалу.

Операційна система: iOS, Android

Вартість: безкоштовно

З Babbel ви можете вивчати та практикувати англійську у своєму власному темпі, покращуючи розмовні та читацькі навички. Цей чат-бот, розроблений мовними експертами, підготує вас до реальних життєвих ситуацій за допомогою інтерактивних діалогів.

Пропонуються курси з низки мов, зокрема: англійську, іспанську, французьку, німецьку, італійську, польську.

Чат-бот пропонує користувачам вправи з аудіо, тексту та відео, а також завдання для вивчення вимови, лексики та граматики.

Зауважте, що деякі курси та функції на Babbel безкоштовні, але є і платні опції для розширеного доступу до контенту та можливості навчання.

Операційна система: iOS, Android

Вартість: 12.95 доларів на місяць

Цей додаток для вивчення мов дозволяє користувачам вивчати понад 25 мов на будь-якому пристрої та в будь-який час.

Rosettastone використовує мовну технологію TruAccent, яка покращує артикуляцію користувачів. Для того, щоб надати своїм клієнтам справжній досвід вивчення мови, він також використовує доповнену реальність.

Rosettastone використовує багато аудіо- та відеоматеріалів, вправи на вимову, граматику та лексику для активного засвоєння мови. А ще навчальні курси мають різні рівні складності.

Порівняльна таблиця

Звісно, кожна програма має переваги та недоліки. Тому перед обранням чат-боту для навчання, важливо вивчити основні характеристики кількох популярних ботів і визначити, який саме відповідає вашим потребам та стилю навчання.

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Необхідні слова, які знадобляться під час користування чат-ботами

Вивчення англійської мови з використанням чат-ботів може бути корисним і ефективним методом. Оскільки чат-боти спілкуються англійською, користувачам варто знати деякі терміни для кращого розуміння штучного інтелекту.

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Звісно, чат-боти не можуть замінити повноцінні заняття з викладачем або інтенсивне спілкування з носіями мови, але вони можуть бути частиною навчальної стратегії та сприяти покращенню мовних навичок.