В Украине уже работает чат-бот, который помогает военным адаптироваться к мирной жизни

Какова цель E-NADIYA

Главная цель проекта - поддержка военнослужащих в процессе перехода от военной к гражданской жизни, оказывая им и их семьям психологическую поддержку, помощь в решении стрессовых расстройств, связанных со службой.

Идея создания проекта возникла у командира отдельной роты ударных БпАК Дмитрия Алексеенко после того, как он "лично почувствовал, что такое война, что такое жажда жизни и ненависть к врагу, что такое жажда унести чью-то жизнь, ради сохранения своей".

"Эти моменты говорят только об одном: все вокруг, что меня окружало до этого, стало неважным, бледным и совсем не несет ценностей. Твой мир перевернулся и совсем не такой: другие люди, не те с которыми ты всегда проводил свое свободное время (они даже не напишут и не спросят: "как ты, друг !?"), другие места: разбиты холодные дома, подвалы и блиндажи, другие привычки и пристрастия! "до" и "после"!" - говорит он.

"И все это ты разделяешь с такими же, как ты сам. А это с резким, эмоционально нестабильным и раздраженным побратимом. И такими, как были мы, уже не будем! Мы имеем право на нормальную жизнь в нашей стране, потому что мы – это и есть Украина! Должны поддерживать и помогать друг другу", - добавляет Алексеенко.

Как работает бот

Сейчас в работу запущен чат-бот, направленный на оказание комплексной помощи в социальной адаптации к условиям мирной жизни.

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По этой ссылке вы можете перейти к E-NADIYA и ознакомиться с проектом, обратиться за бесплатной психологической помощью или направить нуждающимся.

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Над реализацией проекта работали три квалифицированных специалиста по военной психологии, медиации и коммуникации.

"Когда военные вернутся с фронта домой, им следует быть готовыми к тому, что им придется буквально знакомиться с собственными изменениями, изменениями их семей и общества. Чат-бот ориентирован на рекомендациях в коротких видео и постах: как правильно общаться, поддерживать и вести себя с ветераном во избежание возможных конфликтов и помочь ему быстрее адаптироваться к мирной жизни", - комментирует военный психолог и специалист в направлении личностных и семейных отношений Елена Мороз.

Благодаря такому чат-боту военные и их семьи получают доступ к высококачественным психолого-коммуникативным и медиационным услугам, которые могут стать незаменимыми в условиях высокого стресса и эмоциональной нагрузки.