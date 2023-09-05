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В Україні повертають виплати певним категоріям населення: кого стосується

Кому в Україні повернуть виплати (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Близько 180 тисяч українців більше не отримуватимуть фінансову допомогу для внутрішньо переміщених осіб, оскільки кошти для них нараховувалися помилково. Але є люди, яким повернуть постійні виплати.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

Кому повернуть виплати

Міністр повідомила, що під час перевірки правомірності отримання виплат було знайдено помилки.

Так, під час верифікації виявили 10 тисяч осіб, які числилися в реєстрах РАГСу як померлі особи, але 10% з них живі. Також є певні ознаки, що виплати помилково нараховувалися одній сім'ї - і батькові, і матері на тих самих дітей.

"Є й інші ознаки, за якими ми вважаємо, що допомога помилково нараховувалася", - зазначила вона.

За словами Верещука, виплати вже повернули людям, у яких їх забрали.

"Щодо 10 тисяч померлих людей. Виявилося, що приблизно 10% із тих 10 тисяч людей, на щастя, виявилися живими. Реєстр, який показує особу як померлого, не містить даних про податковий номер. І ті люди, які були в реєстрах на виплату ВПО, як виявилося, були повними тезками. Прізвище, ім'я, по батькові, дата, рік народження - все, що міститься в реєстрі померлих, було в реєстрі ВПО", - повідомила Верещук.

До реєстру померлих тепер також додаватимуться ідентифікаційні коди, це має допомогти уникати подібних помилок у майбутньому.

Також виплати повернули 0,3% українцям, які виїхали за кордон. Як з'ясувалося, вони повернулися до України, проте у системі їх немає.

Хто втратить виплати

Право на виплати позбавляються:

  • люди, які за визначенням не є внутрішньопереміщеними особами - повернулися до своїх будинків, проживають у своїх постійних місцях проживання або за кордоном
  • люди, які в період з липня поточного року (коли розпочали верифікацію) та до 1 вересня (тобто до завтра) придбали у власність, наприклад, новий автомобіль, або будинок, або квартиру

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні запрацював проект ООН з доплат пенсіонерам.

Повідомлялося також, що ООН збирає близько 270 млн доларів для підтримки України взимку.

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