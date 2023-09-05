В Украине возвращают выплаты определенным категориям населения: кого касается

Кому вернут выплаты

Министр сообщила, что во время проверки правомерности получения выплат были найдены ошибки.

Так, во время верификации обнаружили 10 тысяч человек, которые числились в реестрах ЗАГСа, как умершие лица, но 10% из них живы. Также есть определенные признаки, что выплаты по ошибке начислялись одной семье - и отцу, и матери на тех же детей.

"Есть и другие признаки, по которым мы считаем, что помощь по ошибке начислялась", - отметила она.

По словам Верещук, выплаты уже вернули людям, у которых их забрали.

"Относительно 10 тысяч умерших людей. Оказалось, что примерно 10% из тех 10 тысяч человек, к счастью, оказались живы. Реестр, показывающий личность как умершего, не содержит данных о налоговом номере. И те люди, которые были в реестрах на выплату ВПЛ, как оказалось, были полными тезками. Фамилия, имя, отчество, дата, год рождения — все, что содержится в реестре умерших, было в реестре ВПЛ", - сообщила Верещук.

В реестр умерших теперь также будут добавляться идентификационные коды, это должно помощь избегать подобных ошибок в будущем.

Также выплаты вернули 0,3% украинцам, которые выехали за границу. Как выяснилось, они вернулись в Украину, однако в системе их нет.

Кто потеряет выплаты

Право на выплаты лишаются: