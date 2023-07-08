В Україні повернули обов'язкову процедуру з паспортами: що знову потрібно робити

Поки в Україні тривав карантин через пандемію COVID-19, громадянам не потрібно було змінювати фото в паспорті з настанням того чи іншого віку. Однак з 1 липня карантин офіційно скасували, а відповідно з'явилася необхідність оновлювати світлину в документі.
Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.
"В Україні від 1 липня 2023 року рішенням Уряду скасували карантин, запроваджений через пандемію COVID-19. У зв'язку з цим відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт громадянина України зразка 1994 року (у вигляді паспорта-книжечки) після досягнення особою 25- чи 45-річного віку", - йдеться у повідомленні.
Таким чином українці, яким виповнилося 25 або 45 років у період від 13 березня 2020 року до 24 січня 2022 року, повинні звернутися до найближчого Центру надання адміністративних послуг для того, щоб змінити фото в паспорті.
Оновити світлину потрібно до 1 серпня 2023 року.
Зверніть увагу, що якщо фотографія не буде вклеєна вчасно, тоді паспорт-книжечку доведеться замінити на ID-картку.
Особам від 14 до 18 років ID-картка видається на 4 роки. А якщо вам виповнилося 18 - на 10 років.
Такий вигляд має паспорт у вигляді ID-картки (ілюстративне фото: pasport.org.ua)
Раніше ми розповідали, як оновлять паспорти-книжечки та кому будуть їх видавати.
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