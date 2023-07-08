В Україні повернули обов'язкову процедуру з паспортами: що знову потрібно робити

"В Україні від 1 липня 2023 року рішенням Уряду скасували карантин, запроваджений через пандемію COVID-19. У зв'язку з цим відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт громадянина України зразка 1994 року (у вигляді паспорта-книжечки) після досягнення особою 25- чи 45-річного віку", - йдеться у повідомленні.

Таким чином українці, яким виповнилося 25 або 45 років у період від 13 березня 2020 року до 24 січня 2022 року, повинні звернутися до найближчого Центру надання адміністративних послуг для того, щоб змінити фото в паспорті.

Оновити світлину потрібно до 1 серпня 2023 року.

Зверніть увагу, що якщо фотографія не буде вклеєна вчасно, тоді паспорт-книжечку доведеться замінити на ID-картку.

Як замінити паспорт-книжечку

Візьміть паспорт та квитанцію про сплату адмінзбору. 14-річним громадянам, які отримують паспорт уперше, потрібно взяти свідоцтво про народження. Для них ця послуга безкоштовна.

У деяких випадках потрібні додаткові документи. Перелік ви можете переглянути за посиланням.

Зверніться до ЦНАПу, підрозділу Державної міграційної служби чи до центру "Паспортний сервіс".

Отримайте ID за 20 чи 10 робочих днів у разі термінового оформлення.

Особам від 14 до 18 років ID-картка видається на 4 роки. А якщо вам виповнилося 18 - на 10 років.

Такий вигляд має паспорт у вигляді ID-картки (ілюстративне фото: pasport.org.ua)