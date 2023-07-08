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В Украине вернули обязательную процедуру с паспортами: что снова нужно делать

Когда нужно менять фото в паспорте (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Пока в Украине продолжался карантин из-за пандемии COVID-19, гражданам не нужно было менять фото в паспорте с наступлением того или иного возраста. Однако с 1 июля карантин официально отменили, а соответственно появилась необходимость обновлять фотографию в документе.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел.

"В Украине от 1 июля 2023 года решением Правительства отменили карантин, введенный из-за пандемии COVID-19. В связи с этим восстанавливаются сроки для вклеивания фотографий в паспорт гражданина Украины образца 1994 года (в виде паспорта-книжечки) после достижения лицом 25- или 45-летнего возраста", - говорится в сообщении.

Таким образом, украинцы, которым исполнилось 25 или 45 лет в период с 13 марта 2020 года по 24 января 2022 года, должны обратиться в ближайший Центр предоставления административных услуг для того, чтобы поменять фото в паспорте.

Обновить фото нужно до 1 августа 2023 года.

Обратите внимание, что если фотография не будет вклеена вовремя, тогда паспорт-книжечку придется заменить id-картой.

Как заменить паспорт-книжечку

  • Возьмите паспорт и квитанцию об уплате админсбора. 14-летним гражданам, получающим паспорт впервые, нужно взять свидетельство о рождении. Для них эта услуга бесплатна.
  • В некоторых случаях требуются дополнительные документы. Список вы можете просмотреть по ссылке.
  • Обратитесь в ЦПАУ, подразделение Государственной миграционной службы или в центр "Паспортный сервис".
  • Получите ID за 20 или 10 рабочих дней при срочном оформлении.

Лицам от 14 до 18 лет ID-карта выдается на 4 года. А если вам исполнилось 18 - на 10 лет.

Так выглядит паспорт в виде ID-карты (иллюстративное фото: pasport.org.ua)

Раньше мы рассказывали, как обновят паспорта-книжечки и кому будут их выдавать.

Читайте также, из-за чего ваш загранпаспорт может быть признан недействительным.

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