В Украине усилят законы по защите детей от буллинга: что изменится

В Украине детей от булинга будут защищать не только в школе и во время уроков. Теперь такая же обязанность будет возложена на руководителей кружков, спортивных секций и других организаций, которые дети посещают за пределами школы.

О чем говорится в новом законопроекте №6393-д , за который проголосовали в Верховной Раде, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

О чем новый законопроект

Понятие "буллинг" было внесено в действующее законодательство еще в 2018 году. Также была установлена административная ответственность за буллинг в учреждениях образования.

Однако как отмечают авторы законопроекта, дети сталкиваются с травлей не только в заведениях образования. Травля часто происходит также и в других коллективах, где дети находятся после посещения школы - например, в сфере физической культуры и спорта, оздоровления и отдыха, культуры и так далее.

Для того чтобы устранить несоответствие закона и с целью защитить от буллинга участников не только образовательного, но и оздоровительно-воспитательного и учебно-тренировочного процесса, было подготовлено два законопроекта, которыми предлагается внести изменения в целый ряд законов, касающихся защиты детей.

"Целью законопроекта является защита от буллинга (травли) детей и других участников коллективов, где с целью обучения, тренировки, творчества, оздоровления, отдыха, лечения и т.п. находятся дети, а также усовершенствование существующих норм законодательства о противодействии такому виду насилия как буллинга (травля), что чаще всего охватывается понятием жестокого обращения с ребенком", - сказано в пояснительной записке.

Какие изменения появятся

За законопроект №6393-д проголосовало 313 депутатов и это значит, что документ был принят за основу. Теперь руководители и работники учреждений, где находятся дети, будут обязаны сформировать среду, свободную от жестокого обращения с ребенком.

При выявлении признаков жестокого обращения с ребенком работники заведений (учреждений, секций, кружков) будут обязаны:

Принять неотложные меры по прекращению опасного воздействия

При необходимости - оказать домедицинскую помощь и вызвать бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи (если она необходима), а также обратиться в органы Национальной полиции.

Уведомить руководителя заведения (учреждения, организации, секции) и одного из родителя или других законных представителей ребенка, что совершено жестокое обращение с ребенком. Также необходимо сразу же уведомить родителей или законных представителей ребенка, совершившего жестокое обращение.

Обязанности руководителей:

Утвердить и обеспечить обнародование положения о предотвращении и противодействии жестокого обращения с детьми в учреждениях и осуществлять контроль за его выполнением.

Рассматривать устные и письменные заявления (жалобы) в случаях жестоко обращения с ребенком в учреждении в течение суток после их получения. В случае выявления признаков такого поведения немедленно сообщать об этом уполномоченным подразделениям органов Нацполиции и в службу по делам детей.

Способствовать прохождению лицами, совершившими насилие, ставшими его свидетелями или пострадавшими от насилия, соответствующей программы для таких лиц, утвержденной в установленном законодательством порядке.

Родители или другие законные представители ребенка имеют право подавать руководителю устные или письменные заявления (жалобы) о случаях жестоко обращения с ребенком и требовать неотложного (в течение суток после заявления) реагирования на такие случаи.