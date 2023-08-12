Це проблема дорослих. Як захистити свою дитину від булінгу та навчити стояти за себе

В Україні проблема шкільного булінгу набула широкого розголосу досить давно, і за різними даними 67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу, а 24% - ставали жертвами цькування.

Булінг, або цькування - це різновид насильства, яке може бути довготривалим, фізичними чи психологічним. Варто сказати, що така реакція того, хто цькує, не є самозахистом і ніяк не підтримується нормативно-правовими актами.

Тому Styler поспілкувався з експертами про природу булінгу та як навчити дитину протистояти образам.

Яким може бути булінг

Цькування буває кількох різновидів:

фізичне

сексуальне

економічне

психологічне

кібербулінг, тобто цькування онлайн

Голова ГО "Батьки SOS" Альона Парфьонова каже, що в школах найчастіше зустрічається економічний булінг. Він трапляється через те, що батьки не здають гроші на шкільні витрати.

"І буває, що вчитель, який не отримує батьківських коштів, не може спокійно вчити ту дитину. А психологічний чи фізичний булінг виникає на підґрунті конфліктів між дітьми чи між дорослими й дітьми", - пояснила вона.

За перші чотири місяці 2023 року в Україні зафіксували 99 фактів булінгу. Це говорить про те, що проблема знову стала актуальною та потребує роботи на місцях.

Статистика випадків цькування у школах України продовжує рости (ілюстративне фото: Freepik)

Причини, через які може виникати булінг:

людська нерівність

нетолерантність суспільства

насилля в родині чи інші травматичні фактори у вихованні

формування ієрархії в дитячому колективі

ставлення до насилля у самому суспільстві

На Київщині стався кричущий випадок

У приватній школі в Ірпені однокласники побили хлопчика під час прогулянки на вулиці. У цей час вчителька була в 15 метрах від дітей, але займалася іншими справами. Інцидент стався ще взимку, але мама Валерія Татарчук не наважувалася на розголос, доки її дитина не буде в безпеці.

Після побиття хлопчику діагностували струс мозку. Щоб усунути наслідки травми, він кілька місяців проходив лікування. У травні його знову госпіталізували.

Зі школи мама вирішила не забирати сина, тому що це також великий стрес для дитини. Натомість чекала на реакцію адміністрації. Проте один з вчителів пояснював дитині, що таке кримінальний кодекс і яку відповідальність учень буде нести, якщо буде порушувати правила школи.

Після цього мама відразу написала заяви у всі місцеві, районні, обласні та державні освітні установи, а сина - забрала.

У коментарі Styler вона розповіла, що навіть сім місяців потому її дитина все ще складно переживає випадок булінгу. За її словами, у новому класі він боявся виходити до дошки, щоб з нього не сміялися.

Діти завжди важко переживають наслідки булінгу, й боротися з ними іноді можна протягом усього життя (ілюстративне фото: Freepik)

Хлопчик продовжує працювати з психологом, але наслідки цькувань можна долати роками.

Валерія радить батькам, які зіштовхнулися з аналогічною проблемою, дати дитині розуміння, що її права будуть захищеними.

Крім того, варто поговорити з дітьми про те, що сталося.

"Я сказала синові, що він точно ні в чому не винен, що я на його боці та що ми будемо відстоювати його права. І, знаєте, він хоч ще й маленький, але в його очах я побачила полегшення. Він навіть зараз запитує: "Мама, а вже всі винні покарані?" Тобто дитина розуміє, що стосовно нього це було несправедливо, і так не має бути", - каже мама хлопчика.

Варто звернути увагу, що в жодній заяві чи дописі Валерії не йдеться про звинувачення на адреси дітей, які образили її сина. Адже булінг - це проблема дорослих, а не дітей.

"У мене немає претензій до дітей. У мене є претензії тільки до адміністрації школи, до вчителів, які повинні нести відповідальність. Якщо вони беруть за це (за роботу - ред.) гроші, вони беруть на себе певні зобов'язання", - пояснює свою позицію жінка.

Сьогодні справа зрушила з мертвої точки. Правоохоронці перекваліфікували її в статтю 137 про службову недбалість.

Що говорять фахівці

Гештальт-терапевт Любов Рудницька наголошує, що з дитиною потрібно неодноразово говорити про булінг. При цьому пояснюйте, що булінг - це агресивна та неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей стосовно іншої дитини, що супроводжується постійним фізичним і психологічним впливом.

"Ми повинні пам'ятати, що дитина, яка булить, найчастіше раніше була жертвою цькувань чи насилля. Уся поведінка дітей спирається на те що відбувається в їхньому житті", - розповідає експерт.

Ті, хто цькують, нападають першими, бо бояться, що їх образять. Така природа булінгу.

Якщо ображають вашу дитину, обов'язково говоріть з нею про це!

"Потрібно пояснювати, що той, хто ображає є холодною людиною, біль інших його не хвилює. Скажіть, що це не нормально, і що ви обов'язково захистите свою дитину", - радить психотерапевт.

Ваша дитина повинна довіряти вам і мати змогу звернутися за допомогою.

Довірливі стосунки з дитиною є дуже важливими для того, щоб вона могла ділитися з вами проблемами, а ви - допомогли їх розв'язати (ілюстративне фото: Freepik)

Як навчити дитину самостійно захищатися

вчіть ніколи не терпіти образ та не давати себе вдарити

шукати дорослого, який може допомогти та захистити

відразу повідомляти старших про ситуації, які складаються

навчіть дитину говорити "ні", "стоп", "зі мною так не можна"

поважайте особисті кордони дитини, щоб вона розуміла, як з нею можна, а як - ні

Якщо проблема з цькуванням уже виникла, психолог радить спочатку говорити про неї з працівниками школи. Проте якщо навчальний заклад не йде назустріч, тоді з'являється сенс звертатись до поліції.

А якщо ваша дитина цькує інших?

З такими випадками також потрібно працювати на всіх рівнях.

"Почніть з себе, проаналізуйте, чи є у вашій родині знущання, критика, психологічне чи фізичне насилля. Якщо так, тоді подумайте, як можна змінити ситуацію. Тут може допомогти психолог або психотерапевт", - пояснює Рудницька.

Долучитися також можуть шкільні працівники: психолог, класний керівник, директор. Але це повинна бути саме конструктивна допомога, а не спроби покарання чи перевиховання дитини.