В Україні поширюють фейк про Григорія Сковороду: поету приписують брехливі слова

У соціальних мережах почали активно поширювати фейк про українського філософа та поета Григорія Сковороду. Йому приписують авторство слів, які насправді Сковорода не писав.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис проєкту боротьби з фейками у Facebook "НотаЄнота".

Багато різних організацій і сайтів Григорію Сковороді приписують слова "За Україну треба не вмирати, а вбивати". Проте він такого ніколи не говорив і не писав.

Фактчекери шукали цю цитату Григорія Сковороди у збірках його творів і не знайшли нічого подібного.

У 2010 році письменник Іван Андрусяк дослідив, що слово "Україна" в писаннях Григорія Сковороди вжите лише двічі: у притчі "Убогий Жайворонок" та в листі до Михайла Ковалинського від 26 вересня 1790 року.

На те, що Григорій Сковорода не міг використовувати такі слова вказує й те, що мислитель був релігійною людиною. Тому в його творах немає закликів вбивати.

У мережі спростували фейк про Григорія Сковороду (фото: facebook.com/notaenota)

Довідка

Григорій Савич Сковорода був філософом, богословом, поетом, педагогом. Дослідники припускають, що він також займався літургійною музикою, проте це не доведено.

Сковорода навчався в Києво-Могилянській академії. Філософські погляди Григорія присвячені головним чином етиці. Він був лояльним до церковної та світської ієрархії, відкидав будь-який примус, не любив церковних ритуалів, віддаючи перевагу особистій духовній свободі.

Від 1769 року вів життя самітника й мандрівного філософа. Тоді ж почав писати філософські діалоги й трактати, в яких біблійна проблематика переплітається з ідеями платонізму та стоїцизму. Головним сенсом людського існування вважав самопізнання.

Григорій Сковорода писав свої твори різновидами староукраїнської літературної мови: художні та філософські твори слов'яноукраїнською, поезії та байки - книжною українською. Частину листування Сковорода вів також латинською мовою.