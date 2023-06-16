В Україні попередили про інфекції, якими можна захворіти влітку: як вберегтися

Якими інфекціями можна захворіти

Поширеність кишкових інфекцій пов’язано зі спекою, недотриманням правил особистої гігієни, вживанням інфікованих продуктів харчування.

Також варто знати, що інфікуються вони через порушення правил приготування, транспортування та зберігання, або ж коли готуєте цілком якісні продукти на неперевіреній, неякісній воді.

Влітку можна захворіти на такі бактеріальні кишкові інфекції:

сальмонельоз

дизентерія

харчові токсикоінфекції

ботулізм

холера

гепатити А і Е

Зокрема, є ще й вірусні інфекції, які теж можуть активізуватися в літню пору:

ротавірус

ентеровірус

Небезпека зростає в ситуації, коли виникає обмежений доступ людей до перевірених джерел питної води. Зараз це і спостерігається у південних регіонах, які затопило в результаті підриву росіянами Каховської ГЕС.

Як вберегтися

Правила профілактики кишкових інфекцій дуже прості. Що зробити, щоб не захворіти: