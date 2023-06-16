В Україні попередили про інфекції, якими можна захворіти влітку: як вберегтися

Влітку дорослих і дітей може спіткати одна з багатьох кишкових інфекцій. У літній період традиційно фіксується підвищення захворюваності на кишкові інфекції. Тому варто знати, як вберегтися.
Про це повідомили на сторінці Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації у Facebook.
Поширеність кишкових інфекцій пов’язано зі спекою, недотриманням правил особистої гігієни, вживанням інфікованих продуктів харчування.
Також варто знати, що інфікуються вони через порушення правил приготування, транспортування та зберігання, або ж коли готуєте цілком якісні продукти на неперевіреній, неякісній воді.
Влітку можна захворіти на такі бактеріальні кишкові інфекції:
Зокрема, є ще й вірусні інфекції, які теж можуть активізуватися в літню пору:
Небезпека зростає в ситуації, коли виникає обмежений доступ людей до перевірених джерел питної води. Зараз це і спостерігається у південних регіонах, які затопило в результаті підриву росіянами Каховської ГЕС.
Правила профілактики кишкових інфекцій дуже прості. Що зробити, щоб не захворіти:
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