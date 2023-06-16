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В Украине предупредили об инфекциях, которыми можно заболеть летом: как уберечься

Какими кишечными инфекциями можно заболеть летом (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Летом взрослых и детей может постигнуть одна из многих кишечных инфекций. В летний период традиционно фиксируется повышение заболеваемости кишечными инфекциями. Поэтому следует знать, как уберечься.

Об этом сообщили на странице Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации в Facebook.

Какими инфекциями можно заболеть

Распространенность кишечных инфекций связана с жарой, несоблюдением правил личной гигиены, употреблением инфицированных продуктов питания.

Также следует знать, что инфицируются они из-за нарушения правил приготовления, транспортировки и хранения, или когда готовите вполне качественные продукты на непроверенной, некачественной воде.

Летом можно заболеть такими бактериальными кишечными инфекциями:

  • сальмонеллез
  • дизентерия
  • пищевые токсикоинфекции
  • ботулизм
  • холера
  • гепатиты А и Е

В частности, есть еще и вирусные инфекции, которые тоже могут активизироваться в летнее время:

  • ротавирус
  • энтеровирус

Опасность растет в ситуации, когда возникает ограниченный доступ людей к проверенным источникам питьевой воды. Сейчас это и наблюдается в южных регионах, которые затопило в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Как уберечься

Правила профилактики кишечных инфекций очень просты. Что сделать, чтобы не заболеть:

  • соблюдать правила личной гигиены - мытье рук с мылом перед едой, после возвращения с улицы и посещения туалета
  • при отсутствии доступа к чистой воде обрабатывать руки антисептическими средствами
  • употреблять продукты, приобретенные только у проверенного производителя и с соблюдением правил реализации пищевых продуктов
  • перед употреблением овощей и фруктов мыть их кипяченой водой
  • не оставлять приготовленную пищу без холодильника и прикрывать ее от мух
  • не пить некипяченое молоко и не есть сырые яйца
  • не купаться в водоемах, в которых вода не проверена на содержание вредных веществ

Раньше мы сообщали, как есть яйца, чтобы не подцепить сальмонеллез.

Также мы писали, как правильно использовать таблетки для обеззараживания воды.

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