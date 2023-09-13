В Україні на понад 40% виросли ціни на кавуни: яка тепер вартість

Чому зросли ціни

Аналітики проекту EastFruit розповіли, що фермери пояснюють зростання цін у цьому сегменті дисбалансом попиту і пропозиції на ринку. Попри істотне подорожчання, кавуни в Україні коштують в середньому на 50% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

"Після завершення сезону реалізації середніх сортів пропозиція кавуна різко знизилася, оскільки у багатьох виробників у поточному сезоні виникли проблеми з урожайністю пізніх сортів кавуна. А ось попит на продукцію в останні 2 тижні продовжує стрімко зростати", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що у червні 2023 року експерти прогнозували, що цього року ціни перевищать торішні, коли в червні 2022 року кавуни коштували в Києві від 60 гривень за кілограм.

Які ціни в супермаркетах

Зараз ціни на кавуни в популярний українських супермаркетах такі:

Megamarket - 18,90 грн/кг

Novus - 15,99 грн/кг

Varus - 19,90 грн/кг

АТБ - 21,59 грн/кг

Сільпо - 1,79 за 100 г

Ціна на кавун в АТБ (фото: скриншот)

Ціна кавун Novus (фото: скриншот)

Ціна на кавун в Сільпо (фото: скриншот)

Ціна на кавун в Megamarket (фото: скриншот)

Що з цінами на інші ягоди і фрукти

Ціни на популярні ягоди і фрукти теж дещо змінились. Зараз середня ціна така: