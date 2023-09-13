В Україні на понад 40% виросли ціни на кавуни: яка тепер вартість

В Україні за минулий тиждень ціни на кавуни зросли в середньому на 42%. Зараз закупівельні ціни складають 8-15 грн/кг залежно від якості та регіону виробництва.
Як змінилася вартість кавуна на полицях популярних супермаркетів - читайте в матеріалі нижче.
Аналітики проекту EastFruit розповіли, що фермери пояснюють зростання цін у цьому сегменті дисбалансом попиту і пропозиції на ринку. Попри істотне подорожчання, кавуни в Україні коштують в середньому на 50% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.
"Після завершення сезону реалізації середніх сортів пропозиція кавуна різко знизилася, оскільки у багатьох виробників у поточному сезоні виникли проблеми з урожайністю пізніх сортів кавуна. А ось попит на продукцію в останні 2 тижні продовжує стрімко зростати", - йдеться в повідомленні.
Додамо, що у червні 2023 року експерти прогнозували, що цього року ціни перевищать торішні, коли в червні 2022 року кавуни коштували в Києві від 60 гривень за кілограм.
Зараз ціни на кавуни в популярний українських супермаркетах такі:
Ціна на кавун в Megamarket (фото: скриншот)
Ціни на популярні ягоди і фрукти теж дещо змінились. Зараз середня ціна така:
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