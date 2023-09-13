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В Украине более чем на 40% выросли цены на арбузы: какая теперь стоимость

Цены на арбузы в Украине изменились (фото: Frepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине за прошлую неделю цены на арбузы выросли в среднем на 42%. Сейчас закупочные цены составляют 8-15 грн/кг в зависимости от качества и региона производства.

Как изменилась стоимость арбуза на полках популярных супермаркетов - читайте в материале ниже.

Почему выросли цены

Аналитики проекта EastFruit рассказали, что фермеры объясняют рост цен в этом сегменте дисбалансом спроса и предложения на рынке. Несмотря на существенное удорожание, арбузы в Украине стоят в среднем на 50% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

"По завершении сезона реализации средних сортов предложение арбуза резко снизилось, поскольку у многих производителей в текущем сезоне возникли проблемы с урожайностью поздних сортов арбуза. А вот спрос на продукцию в последние 2 недели продолжает стремительно расти", - говорится в сообщении.

Добавим, что в июне 2023 года эксперты прогнозировали, что в этом году цены превысят прошлогодние, когда в июне 2022 года арбузы стоили в Киеве от 60 гривен за килограмм.

Какие цены в супермаркетах

Сейчас цены на арбузы в популярных украинских супермаркетах таковы:

  • Megamarket - 18,90 грн/кг
  • Novus - 15,99 грн/кг
  • Varus - 19,90 грн/кг
  • АТБ - 21,59 грн/кг
  • Сільпо - 1,79 за 100 г

Цена на арбуз в АТБ (фото: скриншот)

Цена арбуз Novus (фото: скриншот)

Цена на арбуз в Сільпо (фото: скриншот)

Цена на арбуз в Megamarket (фото: скриншот)

Что с ценами на другие ягоды и фрукты

Цены на популярные ягоды и фрукты тоже изменились. Сейчас средняя цена такова:

  • апельсины - 78,65 грн/кг
  • бананы - 39,92 грн/кг
  • виноград - 90,25 грн/кг
  • лимон - 75,42 грн/кг
  • мандарины - 94,95 грн/кг
  • яблоки украинские - 20,82 грн/кг
  • клубника - 239,10 грн/кг

Ранее мы сообщали, что в Украине подорожают яйца. Стоимость подскочит на 30%.

Также мы писали, как изменятся цены на продукты этой осенью.

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