В Украине более чем на 40% выросли цены на арбузы: какая теперь стоимость

Почему выросли цены

Аналитики проекта EastFruit рассказали, что фермеры объясняют рост цен в этом сегменте дисбалансом спроса и предложения на рынке. Несмотря на существенное удорожание, арбузы в Украине стоят в среднем на 50% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

"По завершении сезона реализации средних сортов предложение арбуза резко снизилось, поскольку у многих производителей в текущем сезоне возникли проблемы с урожайностью поздних сортов арбуза. А вот спрос на продукцию в последние 2 недели продолжает стремительно расти", - говорится в сообщении.

Добавим, что в июне 2023 года эксперты прогнозировали, что в этом году цены превысят прошлогодние, когда в июне 2022 года арбузы стоили в Киеве от 60 гривен за килограмм.

Какие цены в супермаркетах

Сейчас цены на арбузы в популярных украинских супермаркетах таковы:

Megamarket - 18,90 грн/кг

Novus - 15,99 грн/кг

Varus - 19,90 грн/кг

АТБ - 21,59 грн/кг

Сільпо - 1,79 за 100 г

Цена на арбуз в АТБ (фото: скриншот)

Цена арбуз Novus (фото: скриншот)

Цена на арбуз в Сільпо (фото: скриншот)

Цена на арбуз в Megamarket (фото: скриншот)

Что с ценами на другие ягоды и фрукты

Цены на популярные ягоды и фрукты тоже изменились. Сейчас средняя цена такова: