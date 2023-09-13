В Україні на понад 40% виросли ціни на кавуни: яка тепер вартість
В Україні за минулий тиждень ціни на кавуни зросли в середньому на 42%. Зараз закупівельні ціни складають 8-15 грн/кг залежно від якості та регіону виробництва.
Як змінилася вартість кавуна на полицях популярних супермаркетів - читайте в матеріалі нижче.
Чому зросли ціни
Аналітики проекту EastFruit розповіли, що фермери пояснюють зростання цін у цьому сегменті дисбалансом попиту і пропозиції на ринку. Попри істотне подорожчання, кавуни в Україні коштують в середньому на 50% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.
"Після завершення сезону реалізації середніх сортів пропозиція кавуна різко знизилася, оскільки у багатьох виробників у поточному сезоні виникли проблеми з урожайністю пізніх сортів кавуна. А ось попит на продукцію в останні 2 тижні продовжує стрімко зростати", - йдеться в повідомленні.
Додамо, що у червні 2023 року експерти прогнозували, що цього року ціни перевищать торішні, коли в червні 2022 року кавуни коштували в Києві від 60 гривень за кілограм.
Які ціни в супермаркетах
Зараз ціни на кавуни в популярний українських супермаркетах такі:
- Megamarket - 18,90 грн/кг
- Novus - 15,99 грн/кг
- Varus - 19,90 грн/кг
- АТБ - 21,59 грн/кг
- Сільпо - 1,79 за 100 г
Ціна на кавун в АТБ (фото: скриншот)
Ціна кавун Novus (фото: скриншот)
Ціна на кавун в Сільпо (фото: скриншот)
Ціна на кавун в Megamarket (фото: скриншот)
Що з цінами на інші ягоди і фрукти
Ціни на популярні ягоди і фрукти теж дещо змінились. Зараз середня ціна така:
- апельсини - 78,65 грн/кг
- банани - 39,92 грн/кг
- виноград - 90,25 грн/кг
- лимон - 75,42 грн/кг
- мандарини - 94,95 грн/кг
- яблука українські - 20,82 грн/кг
- полуниця - 239,10 грн/кг
Раніше ми повідомляли, що в Україні подорожчають яйця. Вартість підскочить на 30%.
Також ми писали, як зміняться ціни на продукти цієї осені.