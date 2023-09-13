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В Україні на понад 40% виросли ціни на кавуни: яка тепер вартість

Середа 13 вересня 2023 10:40
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В Україні на понад 40% виросли ціни на кавуни: яка тепер вартість Ціни на кавуни в Україні змінились (фото: Frepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні за минулий тиждень ціни на кавуни зросли в середньому на 42%. Зараз закупівельні ціни складають 8-15 грн/кг залежно від якості та регіону виробництва.

Як змінилася вартість кавуна на полицях популярних супермаркетів - читайте в матеріалі нижче.

Чому зросли ціни

Аналітики проекту EastFruit розповіли, що фермери пояснюють зростання цін у цьому сегменті дисбалансом попиту і пропозиції на ринку. Попри істотне подорожчання, кавуни в Україні коштують в середньому на 50% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

"Після завершення сезону реалізації середніх сортів пропозиція кавуна різко знизилася, оскільки у багатьох виробників у поточному сезоні виникли проблеми з урожайністю пізніх сортів кавуна. А ось попит на продукцію в останні 2 тижні продовжує стрімко зростати", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що у червні 2023 року експерти прогнозували, що цього року ціни перевищать торішні, коли в червні 2022 року кавуни коштували в Києві від 60 гривень за кілограм.

Які ціни в супермаркетах

Зараз ціни на кавуни в популярний українських супермаркетах такі:

  • Megamarket - 18,90 грн/кг
  • Novus - 15,99 грн/кг
  • Varus - 19,90 грн/кг
  • АТБ - 21,59 грн/кг
  • Сільпо - 1,79 за 100 г

В Україні на понад 40% виросли ціни на кавуни: яка тепер вартістьЦіна на кавун в АТБ (фото: скриншот)

В Україні на понад 40% виросли ціни на кавуни: яка тепер вартістьЦіна кавун Novus (фото: скриншот)

В Україні на понад 40% виросли ціни на кавуни: яка тепер вартістьЦіна на кавун в Сільпо (фото: скриншот)

В Україні на понад 40% виросли ціни на кавуни: яка тепер вартість

Ціна на кавун в Megamarket (фото: скриншот)

Що з цінами на інші ягоди і фрукти

Ціни на популярні ягоди і фрукти теж дещо змінились. Зараз середня ціна така:

  • апельсини - 78,65 грн/кг
  • банани - 39,92 грн/кг
  • виноград - 90,25 грн/кг
  • лимон - 75,42 грн/кг
  • мандарини - 94,95 грн/кг
  • яблука українські - 20,82 грн/кг
  • полуниця - 239,10 грн/кг

Раніше ми повідомляли, що в Україні подорожчають яйця. Вартість підскочить на 30%.

Також ми писали, як зміняться ціни на продукти цієї осені.

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