В Украине более чем на 40% выросли цены на арбузы: какая теперь стоимость
В Украине за прошлую неделю цены на арбузы выросли в среднем на 42%. Сейчас закупочные цены составляют 8-15 грн/кг в зависимости от качества и региона производства.
Как изменилась стоимость арбуза на полках популярных супермаркетов - читайте в материале ниже.
Почему выросли цены
Аналитики проекта EastFruit рассказали, что фермеры объясняют рост цен в этом сегменте дисбалансом спроса и предложения на рынке. Несмотря на существенное удорожание, арбузы в Украине стоят в среднем на 50% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.
"По завершении сезона реализации средних сортов предложение арбуза резко снизилось, поскольку у многих производителей в текущем сезоне возникли проблемы с урожайностью поздних сортов арбуза. А вот спрос на продукцию в последние 2 недели продолжает стремительно расти", - говорится в сообщении.
Добавим, что в июне 2023 года эксперты прогнозировали, что в этом году цены превысят прошлогодние, когда в июне 2022 года арбузы стоили в Киеве от 60 гривен за килограмм.
Какие цены в супермаркетах
Сейчас цены на арбузы в популярных украинских супермаркетах таковы:
- Megamarket - 18,90 грн/кг
- Novus - 15,99 грн/кг
- Varus - 19,90 грн/кг
- АТБ - 21,59 грн/кг
- Сільпо - 1,79 за 100 г
Цена на арбуз в АТБ (фото: скриншот)
Цена арбуз Novus (фото: скриншот)
Цена на арбуз в Сільпо (фото: скриншот)
Цена на арбуз в Megamarket (фото: скриншот)
Что с ценами на другие ягоды и фрукты
Цены на популярные ягоды и фрукты тоже изменились. Сейчас средняя цена такова:
- апельсины - 78,65 грн/кг
- бананы - 39,92 грн/кг
- виноград - 90,25 грн/кг
- лимон - 75,42 грн/кг
- мандарины - 94,95 грн/кг
- яблоки украинские - 20,82 грн/кг
- клубника - 239,10 грн/кг
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