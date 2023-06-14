В Україні помітно зросли ціни на "молочку": скільки зараз коштують популярні продукти

Ціни на молоко, сир і масло

Молоко

Залежно від відсотка жирності молока, змінюється і його ціна. Так, у травні середня ціна молока жирність 1% становила 38 гривень. Тепер ця сума зросла до 42 гривень.

Щодо вартості молока 2,6%, то минулого місяця в середньому воно коштувало 39 гривні, зараз - 42 гривні.

Скриншот: index.minfin.com.ua

Сир твердий

Ціни на твердий сир суттєво відрізняються залежно від сорту та якості виготовлення продукту. Якщо минулого місяця середня його вартість була 298 гривень, то у червні вона сягнула 313 гривень за кілограм.

Скриншот: index.minfin.com.ua

Вершкове масло

З маслом ситуація виняткова, тому що воно за останній місяць навпаки здешевшало. Наприклад, у травні ціна на масло 72% жирності становила 66 гривень, а у червні - 65 гривень.

Проте масло жирністю 73% зросло в ціні на майже дві гривні, і зараз коштує 69 гривень.

Скриншот: index.minfin.com.ua