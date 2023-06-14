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В Украине заметно выросли цены на "молочку": сколько сейчас стоят популярные продукты

В Украине подорожала "молочка" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В последний месяц в Украине значительно выросла стоимость молочных продуктов. Кое-где повышение достигает 50 гривен за единицу товара.

Сколько теперь стоят базовые молочные продукты - смотрите в материале Styler ниже.

Цены на молоко, сыр и масло

  • Молоко

В зависимости от процента жирности молока меняется и его цена. Так, в мае средняя цена молока на жирность 1% составляла 38 гривен. Теперь эта сумма выросла до 42 гривен.

Что касается стоимости молока 2,6%, то в прошлом месяце в среднем оно стоило 39 гривен, сейчас - 42 гривны.

Скриншот: index.minfin.com.ua

  • Сыр твердый

Цены на сыр существенно отличаются в зависимости от сорта и качества изготовления продукта. Если в прошлом месяце средняя его стоимость была 298 гривен, то в июне она составила 313 гривен за килограмм.

Скриншот: index.minfin.com.ua

  • Сливочное масло

С маслом ситуация исключительная, потому что оно за последний месяц наоборот подешевело. К примеру, в мае цена на масло 72% жирности составляла 66 гривен, а в июне - 65 гривен.

Однако масло жирностью 73% выросло в цене почти на две гривны, и сейчас стоит 69 гривен.

Скриншот: index.minfin.com.ua

Раньше мы писали, как изменились цены на тепличные томаты в Украине.

Читайте также, какие продукты больше всего подешевели за полгода.

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