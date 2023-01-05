В Україні помітно зросла ціна на популярне м'ясо: скільки зараз коштує кілограм

Які зараз ціни на свинину

В українських мережах супермаркетів свиняча грудинка коштує (за 1 кг):

Metro - 167,29 грн;

Novus - 189 грн;

Auchan - 175,95 грн;

Megamarket - 175 грн.

Вартість свинячої лопатки зросла з 156,6 грн до 163,17 грн (за 1 кг):

Auchan - 161,95 грн;

Novus - 169 грн;

Metro - 161,89 грн;

Varus - 149 грн;

Megamarket - 174 грн.

Ошийок свинячий також зріс у ціні. Станом на 5 грудня його вартість становить 196,95 грн/кг, тоді як у грудні його середня ціна була 192,46 грн/кг. У різних супермаркетах цей вид м'яса продають по (за 1 кг):

Auchan - 200,95 грн;

Novus - 194 грн;

Metro - 179,9 грн;

Varus - 189,9 грн;

Megamarket - 220 грн.

Свинні ребра теж дещо зросли у ціні. Зараз їхня середня вартість становить 166,71 грн/кг, тоді як у грудні - 160,90 грн/кг. Зараз у магазині їх вартість така: