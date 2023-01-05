В Украине заметно выросла цена на популярное мясо: сколько сейчас стоит килограмм

Какие сейчас цены на свинину

В украинских сетях супермаркетов свиная грудинка стоит (за 1 кг):

Metro - 167,29 грн;

Novus - 189 грн;

Auchan - 175,95 грн;

Megamarket - 175 грн.

Стоимость свиной лопатки выросла со 156,6 грн до 163,17 грн (за 1 кг):

Auchan - 161,95 грн;

Novus - 169 грн;

Metro - 161,89 грн;

Varus - 149 грн;

Megamarket - 174 грн.

Ошеек свиной также вырос в цене. Состоянием на 5 декабря его стоимость составляет 196,95 грн/кг, тогда как в декабре его средняя цена была 192,46 грн/кг. В разных супермаркетах этот вид мяса продают по (за 1 кг):

Auchan - 200,95 грн;

Novus - 194 грн;

Metro - 179,9 грн;

Varus - 189,9 грн;

Megamarket - 220 грн.

Свиньи ребра тоже несколько выросли в цене. Сейчас их средняя стоимость составляет 166,71 грн/кг, в то время как в декабре - 160,90 грн/кг. Сейчас в магазине их стоимость такова: