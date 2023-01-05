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В Украине заметно выросла цена на популярное мясо: сколько сейчас стоит килограмм

В Украине подорожала свинина (unsplash)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине выросла цена на свиную грудинку. Сейчас она стоит в среднем 176,81 грн/кг, что почти на 8 грн больше среднемесячной цены декабря-2022.

Об этом говорится на сайте Минфина.

Какие сейчас цены на свинину

В украинских сетях супермаркетов свиная грудинка стоит (за 1 кг):

  • Metro - 167,29 грн;
  • Novus - 189 грн;
  • Auchan - 175,95 грн;
  • Megamarket - 175 грн.

Стоимость свиной лопатки выросла со 156,6 грн до 163,17 грн (за 1 кг):

  • Auchan - 161,95 грн;
  • Novus - 169 грн;
  • Metro - 161,89 грн;
  • Varus - 149 грн;
  • Megamarket - 174 грн.

Ошеек свиной также вырос в цене. Состоянием на 5 декабря его стоимость составляет 196,95 грн/кг, тогда как в декабре его средняя цена была 192,46 грн/кг. В разных супермаркетах этот вид мяса продают по (за 1 кг):

  • Auchan - 200,95 грн;
  • Novus - 194 грн;
  • Metro - 179,9 грн;
  • Varus - 189,9 грн;
  • Megamarket - 220 грн.

Свиньи ребра тоже несколько выросли в цене. Сейчас их средняя стоимость составляет 166,71 грн/кг, в то время как в декабре - 160,90 грн/кг. Сейчас в магазине их стоимость такова:

  • Auchan - 156,95 грн;
  • Novus - 174 грн;
  • Varus - 159,90 грн;
  • Megamarket - 178 грн.

Раньше мы сообщали, как узнать свежесть мяса за секунду в магазине.

Также мы писали, какие товары в Украине больше всего подорожают в 2023 году.

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Свининам'ясо