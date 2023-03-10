В Україні змінились ціни на свинину: скільки зараз коштує кілограм

Які зараз ціни

У січні 2023 року кілограм свинини в середньому коштував 179,1 грн/кг, то за підсумками лютого середня ціна склала 176,6 грн/кг, знизившись на 2,5 грн/кг, чи 1,4%.

Також подешевшали стегнова частина (ціна зменшилась на 3,8 грн, до 163,7 грн/кг), грудинка (мінус 4,2 грн/кг, до 166,7 грн/кг) та вирізка (мінус 4,5 грн/кг, до 205,2 грн/кг).

Ціна ошийка свинячого порівняно з січневою знизилася на 1%, чи 2 грн/кг (до 197,4 грн/кг).

Чому знизились ціни

За словами експертів, зниження цін на свинину в роздрібній торгівлі відбулося на тлі аналогічної динаміки на ринку живця свиней. Протягом лютого середньозважена ціна закупівлі свиней забійних кондицій знизилась на 4,2 грн/кг (-6,2%, до 66,3 грн/кг).

"Водночас позитивну цінову динаміку на початку березня роздрібна торгівля "підхопила" оперативніше. Попри це та попередні побоювання операторів ринку свинини щодо торгівлі під час сезонного спаду споживчої активності, більшість із них зауважує, що реалізація охолоджених напівфабрикатів відносно рівномірна", - кажуть фахівці.

За даними Мінфін, зараз ціни на м'ясо у супермаркетах такі: