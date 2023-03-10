В Украине изменились цены на свинину: сколько сейчас стоит килограмм

Какие сейчас цены

В январе 2023 года килограмм свинины в среднем стоил 179,1 грн/кг, по итогам февраля средняя цена составила 176,6 грн/кг, снизившись на 2,5 грн/кг, или 1,4%.

Также подешевели бедренная часть (цена снизилась на 3,8 грн, до 163,7 грн/кг), грудинка (минус 4,2 грн/кг, до 166,7 грн/кг) и вырезка (минус 4,5 грн/кг), до 205,2 грн/кг).

Цена ошейка свиного по сравнению с январской снизилась на 1% или 2 грн/кг (до 197,4 грн/кг).

Почему снизились цены

По словам экспертов, снижение цен на свинину в розничной торговле произошло на фоне аналогичной динамики на рынке живца свиней. В феврале средневзвешенная цена закупки свиней убойных кондиций снизилась на 4,2 грн/кг (-6,2%, до 66,3 грн/кг).

"В то же время положительную ценовую динамику в начале марта розничная торговля "подхватила" оперативнее. Несмотря на это и предварительные опасения операторов рынка свинины по поводу торговли во время сезонного спада потребительской активности, большинство из них отмечают, что реализация охлажденных полуфабрикатов относительно равномерна", - говорят специалисты.

По данным Минфин, сейчас цены на мясо в популярных супермаркетах таковы: