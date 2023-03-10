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В Украине изменились цены на свинину: сколько сейчас стоит килограмм

Цены на свинину в Украине изменились (frunsplash)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине средняя цена охлажденной свинины в феврале снизилась на 2,5 грн/кг по сравнению с январем.

Об этом сообщили аналитики Ассоциации "Свинарі України".

Какие сейчас цены

В январе 2023 года килограмм свинины в среднем стоил 179,1 грн/кг, по итогам февраля средняя цена составила 176,6 грн/кг, снизившись на 2,5 грн/кг, или 1,4%.

Также подешевели бедренная часть (цена снизилась на 3,8 грн, до 163,7 грн/кг), грудинка (минус 4,2 грн/кг, до 166,7 грн/кг) и вырезка (минус 4,5 грн/кг), до 205,2 грн/кг).

Цена ошейка свиного по сравнению с январской снизилась на 1% или 2 грн/кг (до 197,4 грн/кг).

Почему снизились цены

По словам экспертов, снижение цен на свинину в розничной торговле произошло на фоне аналогичной динамики на рынке живца свиней. В феврале средневзвешенная цена закупки свиней убойных кондиций снизилась на 4,2 грн/кг (-6,2%, до 66,3 грн/кг).

"В то же время положительную ценовую динамику в начале марта розничная торговля "подхватила" оперативнее. Несмотря на это и предварительные опасения операторов рынка свинины по поводу торговли во время сезонного спада потребительской активности, большинство из них отмечают, что реализация охлажденных полуфабрикатов относительно равномерна", - говорят специалисты.

По данным Минфин, сейчас цены на мясо в популярных супермаркетах таковы:

  • ребра говядины - 140,73 грн/кг;
  • курятина бедро - 107,95 грн/кг;
  • курятина филе - 144,60 грн/кг;
  • свинина грудинка - 169,90 грн/кг;
  • свинина лопатка - 152,36 грн/кг;
  • свинина ребра - 162,09 грн/кг;
  • шашлык из свинины - 176,60 грн/кг.

Раньше мы сообщали, как быстро и безопасно разморозить мясо.

Также мы писали, как узнать свежесть мяса за секунду в магазине.

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Свининам'ясоцена