ua ru
Ср, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні помітно подорожчав важливий продукт: які зараз ціни

Новость на русском →
Середа 22 лютого 2023 10:58
В Україні помітно подорожчав важливий продукт: які зараз ціни Ціни на хліб в Україні змінились (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні суттєво зросли ціни на хліб. Зараз буханець "Riga Бородиновського" коштує 32,3 грн, а це на 4 грн більше ніж у січні.

Про це повідомляє "Мінфін".

Станом на 22 лютого, у відомих українських супермаркетів цей хліб продають за такими цінами:

  • Varus - 33,2 грн;
  • Metro - 31,4 грн;
  • Auchan - 26,20 грн;
  • Megamarket - 27,10 грн.

В Україні помітно подорожчав важливий продукт: які зараз ціни

Середньомісячна ціна "Riga Бородиновського" (скриншот)

Ціни на хліб "Український Столичний"

Хліб житній "Український Столичний" (950 грам) подорожчав лише на 4 коп. Загалом вартість зросла з 36,24 грн до 36,28 грн. Зараз у супермаркетах ціни такі:

  • Novus - 38,25 грн;
  • Auchan - 37,9 грн;
  • Metro - 27,40 грн;
  • Megamarket - 32,7 грн.

В Україні помітно подорожчав важливий продукт: які зараз ціни

Ціни на хліб "Український Столичний" у січні (скриншот)

Хліб пшеничний

В середньому хліб пшеничний подорожчав лише на 2 коп. Ціни в магазинах такі:

  • Megamarket - 32,2 грн;
  • Novus - 31,99 грн;
  • Auchan - 39,50 грн.

В Україні помітно подорожчав важливий продукт: які зараз ціниСередньомісячна ціна хліба пшеничного (скриншот)

"Цар Хліб"

Вартість такого пшеничного хліба (600 г) збільшилась більш ніж на 4 грн. Він подорожчав із 31,9 грн до 35,93 грн.

В Україні помітно подорожчав важливий продукт: які зараз ціни

Середньомісячна ціна пшеничного хліба "Цар Хліб" (скриншот)

Раніше ми повідомляли, чому не варто купувати нарізний хліб.

Також ми писали, чому не можна викидати хліб та інші продукти у відро для сміття.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти хліб