В Україні помітили яйця за рекордною ціною 70 гривень: де вони продаються

Експерти пояснюють зростання цін зменшенням пропозиції та подорожчанням вартості кормів.

Ціна на яйця зростає

На ринку продавщиця Валентина, яка торгує домашніми курячими яйцями, каже, що ціна на яйця суттєво зросла, але при цьому попит не знизився.

За словами співробітників ринку, домашні яйця - набагато смачніші.

“На фабриках кури не бачать світу Божого, а домашні – ходять на волі та їдять усе, що потрібно, тому яйця набагато смачніші. Люди мало дають їм хімії, переважно буряки чи картоплі – дають своє. І пшеничку зараз усі вирощують, тож свої домашні яйця набагато краще”, – розповіла продавщиця.

Наразі яйця на ринку спокійно продають по 65 гривень за десяток. А ось ціна на домашні сягнула 70 гривень.

Десяток яєць із птахофабрик коштує на ринку від 45 до 57 гривень. Ціна на них також зросла.

"Домашні - не перевірені, і ми не знаємо, що ми можемо купити, як кота в мішку. За 70 гривень багато не купиш на пенсію. Я вважаю, що вони зараз мають коштувати 30 гривень", - вважає Микола.

За словами продавців, попри ціни люди все одно купують яйця.

Що буде з цінами далі

Експерти прогнозують, що ціни на яйця зростуть ще вдвічі. Наразі відкрився експорт та зменшилася загальна пропозиція яєць.

"Трохи вирізали поголів'я. Більш дорогим стало утримання тому, що 70% вартості яйця – це комбікорм. Комбікорм – це кукурудза, а вона зараз сильно пішла вгору в ціні. Тому це все певною мірою провокує зростання цін на яйця", – пояснив експерт з економічних питань Олег Пендзин.