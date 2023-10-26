В Україні помітили новий вид грибів: як він з'явився та чи можна його їсти (фото)

В Україні помітили новий вид грибів - американський боровик. Його особливістю є те, що цей гриб рідко поїдають хробаки. Для людей він також є цілком їстівним.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook -допис Нобельського Національного Природного Парку.

Що відомо про гриб

Вперше американський боровик з'явився в Україні три роки тому на території Нобельського НПП. Здебільшого це стається через зміни клімату, місцевої флори та фауни.

Потягом останніх двох років гриб масово почав зростати та розширювати свою географію. Цьогоріч його вперше помітили в районі сіл Омит, Прикладники, Ниговищі та Сенчиці.

Американський боровик, або боровик стрункий, має рівну ніжку та оранжеву шапку з характерним "обідком" на краю.

Американський боровик на Рівненщині (фото: facebook.com/nobelskiypark)

Для людей американський боровик є їстівним. У нього приємний стійкий аромат і хороший смак. Крім того, цей гриб не їдять хробаки, тому існує висока ймовірність знайти його цілим.

Здебільшого американські боровики ростуть під соснами, у хвойних та мішаних лісах.

І хоча достеменно невідомо, як і коли він потрапив до Європи, гриб поширюється з неймовірною швидкістю. Цікаво, що в лісах Європи його вперше зустріли лише 10 років тому, а сьогодні він росте вже й в Україні.

Проте не забувайте найголовніше правило збирання грибів: беріть лише ті, які ви точно знаєте!