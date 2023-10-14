"Пальці диявола". Чи варто остерігатись дивних грибів, які лякають українців

Українці все частіше знаходять у лісі чи на луках дивну "квітку", яка насправді є унікальним грибом. Дехто називає його "пальцями диявола".

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: портал First-Nature.com, Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо науці про "пальці диявола". Яка справжня назва гриба, чим він цікавий і звідки потрапив в Україну.

Справжня назва

Гриб під умовною назвою "пальці диявола" в народі ще називають "квіткою", "зіркою", чи "восьминогом".

Однак насправді він має зовсім іншу наукову назву - Квітохвісник Арчера (Clathrus archeri) і походить із родини веселкових (Phallaceae).

Плодові тіла цей гриб формує в середньому з липня по вересень.

На думку декого з дослідників, цей гриб було названо на честь видатного австралійського архітектора, політика й натураліста Вільяма Арчера (William Archer), який жив упродовж 1820-1874 років і залишив по собі багато колоніальних будівель на території Тасманії.

Водночас інші науковці стверджують, що насправді Квітохвісник Арчера отримав свою назву на честь ірландського натураліста, бібліотекаря та міколога Вільяма Арчера (William Archer), який жив у 1827-1897 роках і став одним із дванадцяти засновників Дублінського мікроскопічного клубу.

Чим відрізняється "молодий" гриб від "дорослого"

"Молодий" гриб має грушоподібну (або яйцеподібну) форму. Він вкритий білим перидієм (спеціальною "грибною" оболонкою) і може досягати 3-5 см в діаметрі.

Під час "дорослішання" гриб розриває оболонку і "викидує" лопаті (зазвичай 4-6 штук) рожевого відтінку з сітчастими ямками. Спершу лопаті з'єднані при вершині.

"Восьминіжок" незабаром після розкриття (фото: Ірина Костенко, РБК-Україна)

Згодом лопаті роз'єднуються і розпадаються - стають схожі на зірку, квітку, або ж восьминога. Тоді діаметр гриба може досягати 10-15 см.

"Дорослий" Квітохвісник Арчера (фото: Ірина Костенко, РБК-Україна)

Цікаво, що "дорослий" гриб має сильний, неприємний запах падла (мертвеччини). Це приваблює комах і допомогає поширювати спори для розмноження (слиз темно-оливкового кольору, яким вкриті лопаті гриба).

Особливості розповсюдження

Квітохвісник Арчера - сапротроф (отримує необхідні для життєдіяльності речовини, руйнуючи залишки мертвих рослин і тварин, або ж їхніх частин, абсорбуючи розчинні органічні сполуки). Він росте на кислих ґрунтах у листяних та мішаних лісах. Рідше трапляється на луках чи в парках.

Його "батьківщиною" вважають материкову Австралію (там гриб зустрічається під назвою Octopus Stinkhorn), Тасманію чи навіть Нову Зеландію. В Європі та Північній Америці він - інтродукований (чужорідний, випадково або навмисне завезений на нове місце в результаті людської діяльності).

Дехто з науковців припускає, що гриб могли завести в Європу разом із різними військовими припасами чи вовною близько 1914 року (на початку Першої світової війни).

На теренах нашої держави Квітохвісник Арчера зустрічається найчастіше в Західній Україні. Полюбляє широколистяні та мішані ліси з бука, граба, дуба, ясена, сосни, різних видів клена, верби тощо.

Цей гриб було занесено до третього видання Червоної книги України, проте з 2021 року його звідти виключили.

Чи небезпечний він для людей і тварин

Попри неприємний запах і дивний вигляд, Квітохвісник Арчера не є отруйним грибом.

Водночас і їстівним його не назвеш, оскільки після приготування він має достатньо відразливий смак і запах.

Ті, хто насмілився його скуштувати, запевняють - такий досвід "приємним" не назвеш, хоча й здоров'ю нібито шкоди цей гриб не завдає.

Науковці відносять Квітохвісник Арчера до неїстівних грибів - таких, що людиною в їжу не вживаються.