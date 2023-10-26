В Украине заметили новый вид грибов: как он появился и можно ли его есть (фото)
В Украине заметили новый вид грибов - американский боровик. Его особенностью является то, что этот гриб редко поедают черви. Для людей он также вполне съедобен.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-пост Нобельского Национального Природного Парка.
Что известно о грибе
Впервые американский боровик появился в Украине три года назад на территории Нобельского НПП. В основном это происходит из-за изменения климата, местной флоры и фауны.
В последние два года гриб массово начал расти и расширять свою географию. В этом году его впервые заметили в районе сел Омыт, Прикладники, Ниговище и Сенчицы.
Американский боровик, или боровик стройный, имеет ровную ножку и оранжевую шапку с характерным ободком на краю.
Американский боровик в Ровенской области (фото: facebook.com/nobelskiypark)
Для людей американский боровик съедобен. У него приятный стойкий аромат и хороший вкус. Кроме того, этот гриб не едят черви, поэтому существует высокая вероятность найти его целым.
В основном американские боровики растут под соснами, в хвойных и смешанных лесах.
И хотя доподлинно неизвестно, как и когда он попал в Европу, гриб распространяется с невероятной скоростью. Интересно, что в лесах Европы его впервые встретили всего 10 лет назад, а сегодня он растет уже и в Украине.
Однако не забывайте самое главное правило сбора грибов: берите только те, которые вы точно знаете!
Раньше мы рассказывали об еще одном новом виде грибов, который пугает украинцев своим видом.
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