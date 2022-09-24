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В Україні подорожчав сезонний фрукт, який купують усі

Фото: В Україні подорожчали яблука (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні подорожчали яблука, вартість фрукту продовжує збільшуватися.

Аналітики East Fruit повідомили, чому так відбувається і, що буде з цінами далі.

Причини подорожчання яблук

Плід зростає у ціні через скорочення пропозиції сезонних фруктів на українському ринку, що провокує зростання вартості та збільшення попиту на яблука.

Учасники ринку озвучують ще одну причину подорожчання продукту. Річ у тому, що зараз у продаж надходять яблука пізніх сортів, які мають кращі якісні характеристики, ніж літні.

Крім того, підтримку цінового зростання надає дощова погода, через яку в садах було припинено збирання яблук.

Скільки зараз коштують яблука

За даними минулого тижня, наразі українські садівники відвантажують яблука по 8-12 грн/кг ($0,22-0,33/кг), що в середньому на 25% дорожче, ніж на сім днів раніше.

При цьому, за словами самих виробників, підвищений попит серед покупців мають яблука сортів "Гала" і "Голден". Так, на ці фрукти відпускні ціни дорівнюють 10-14 грн/кг ($0,27-0,38/кг).

Економісти зазначають, що попри подорожчання зараз відпускні ціни на яблука в Україні дорівнюють цінам минулого року.

Експерти запевняють, що цього сезону не варто очікувати низьких цін на яблука.

Річ у тому, що в країні знизився валовий збір цих фруктів, а також небагато пропозицій якісних яблук. Погодні умови цього року також наклали відбиток на врожай.

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Ціни на продукти