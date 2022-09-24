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В Украине подорожал сезонный фрукт, который покупают все

Фото: В Украине подорожали яблоки (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине подорожали яблоки стоимость фрукта продолжает увеличиваться.

Аналитики East Fruit сообщили, почему так происходит, и что будет с ценами дальше.

Причины подорожания яблок

Плод растет в цене из-за сокращения предложения сезонных фруктов на украинском рынке, что провоцирует рост стоимости и увеличение спроса на яблоки.

Участники рынка озвучивают еще одну причину подорожания продукта. Дело в том, что, сейчас в продажу поступают яблоки поздних сортов, которые имеют лучшие качественные характеристики, чем летние.

Кроме того, поддержку ценового роста оказывает дождливая погода, из-за которой в садах была прекращена уборка яблок.

Сколько сейчас стоят яблоки

По данным за прошедшую неделю, в настоящее время украинские садоводы отгружают яблоки по 8-12 грн/кг ($0,22-0,33/кг), что в среднем на 25% дороже, чем семи днями ранее.

При этом, по словам самих производителей, повышенным спросом среди покупателей пользуются яблоки сортов "Гала" и "Голден". Так, на эти фрукты отпускные цены равны 10-14 грн/кг ($0,27-0,38/кг).

Экономисты отмечают, что несмотря на подорожание, сейчас отпускные цены на яблоки в Украине равняются ценам прошлого года.

Эксперты уверяют, что в этом сезоне не стоит ожидать низких цен на яблоки.

Дело в том, что в стране понизился валовый сбор этих фруктов, а также мало предложений качественных яблок. Погодные условия этого года также наложили отпечаток на урожай.

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