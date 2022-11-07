В Україні подорожчав популярний овоч: скільки зараз коштує

В Україні суттєво зросла ціна на огірки. Зараз їхня середня ціна сягає 92,45 грн/кг, тоді як у жовтні була на 14,77 грн/кг меншою.
Про це повідомляє "Мінфін".
Зокрема, в українських супермаркетах ціни на огірки становлять (за 1 кг):
Здорожчали й огірки гладкі. За 1 кг доведеться заплатити:
Також зросла ціна на колючі огірки. Їхня ціна у Megamarket збільшилась на 13,34 грн/кг - зі 109,56 грн до 122,9 грн.
Окрім того, огірки тепличні подорожчали на 12,94 грн/кг, а саме з 73,96 до 86,9 грн.
До того ж підвищилась ціна на короткоплідні огірки. Вартість з 85,59 грн/кг виросла до 105,85.
Ціни на огірки в Україні (скрін)
Додамо, що суттєво подорожчали й інші популярні овочі. Станом на 7 листопада їхня вартість складає:
Раніше в Мінагрополітики розповідали, що буде з цінами на яйця.
Також ми писали, що в Україні змінилися ціни на фрукти та овочі.