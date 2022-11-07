UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні подорожчав популярний овоч: скільки зараз коштує

В Україні подорожчали огірки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні суттєво зросла ціна на огірки. Зараз їхня середня ціна сягає 92,45 грн/кг, тоді як у жовтні була на 14,77 грн/кг меншою.

Про це повідомляє "Мінфін".

Зокрема, в українських супермаркетах ціни на огірки становлять (за 1 кг):

  • Metro - 94,9 грн;
  • Novus - 89,99 грн.

Здорожчали й огірки гладкі. За 1 кг доведеться заплатити:

  • Metro - 89,90 грн;
  • Varus - 59,90 грн;
  • Megamarke - 96,90 грн.

Також зросла ціна на колючі огірки. Їхня ціна у Megamarket збільшилась на 13,34 грн/кг - зі 109,56 грн до 122,9 грн.

Окрім того, огірки тепличні подорожчали на 12,94 грн/кг, а саме з 73,96 до 86,9 грн.

До того ж підвищилась ціна на короткоплідні огірки. Вартість з 85,59 грн/кг виросла до 105,85.

Ціни на огірки в Україні (скрін)

Додамо, що суттєво подорожчали й інші популярні овочі. Станом на 7 листопада їхня вартість складає:

  • Капуста молода - 29,35 грн/кг;
  • Картопля - 9,27 грн/кг;
  • Цибуля біла - 79,90 грн/кг;
  • Морква - 22,67 грн/кг;
  • Огірки - 92,45 грн/кг;
  • Помідори червоні - 72,70 грн/кг;
  • Буряк - 12,95 грн/кг;
  • Часник - 113,54 грн/кг.

Раніше в Мінагрополітики розповідали, що буде з цінами на яйця.

Також ми писали, що в Україні змінилися ціни на фрукти та овочі.

Читайте РБК-Україна в Google News
огіркиЦіни на продукти