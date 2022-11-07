В Украине подорожал популярный овощ: сколько сейчас стоит

В Украине существенно выросла цена на огурцы. Сейчас их средняя цена достигает 92,45 грн/кг, тогда как в октябре была на 14,77 грн/кг меньше.
Об этом сообщает "Минфин".
В частности, в украинских супермаркетах цены на огурцы составляют (за 1 кг):
Подорожали и огурцы гладкие. За 1 кг придется заплатить:
Также выросла цена на колючие огурцы. Их цена в Megamarket увеличилась на 13,34 грн/кг - со 109,56 грн до 122,9 грн.
Кроме того, тепличные огурцы подорожали на 12,94 грн/кг, а именно с 73,96 до 86,9 грн.
К тому же, повысилась цена на короткоплодные огурцы. Стоимость с 85,59 грн/кг выросла до 105,85.
Цены на огурцы в Украине (скрин)
Добавим, что значительно подорожали и другие популярные овощи. По состоянию на 7 ноября их стоимость составляет:
Ранее в Минагрополитики рассказывали, что будет с ценами на яйца.
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