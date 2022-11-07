В Украине подорожал популярный овощ: сколько сейчас стоит

В частности, в украинских супермаркетах цены на огурцы составляют (за 1 кг):

Metro - 94,9 грн;

Novus - 89,99 грн.

Подорожали и огурцы гладкие. За 1 кг придется заплатить:

Metro - 89,90 грн;

Varus - 59,90 грн;

Megamarke - 96,90 грн.

Также выросла цена на колючие огурцы. Их цена в Megamarket увеличилась на 13,34 грн/кг - со 109,56 грн до 122,9 грн.

Кроме того, тепличные огурцы подорожали на 12,94 грн/кг, а именно с 73,96 до 86,9 грн.

К тому же, повысилась цена на короткоплодные огурцы. Стоимость с 85,59 грн/кг выросла до 105,85.

Цены на огурцы в Украине (скрин)

Добавим, что значительно подорожали и другие популярные овощи. По состоянию на 7 ноября их стоимость составляет: