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В Украине подорожал популярный овощ: сколько сейчас стоит

В Украине подорожали огурцы (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине существенно выросла цена на огурцы. Сейчас их средняя цена достигает 92,45 грн/кг, тогда как в октябре была на 14,77 грн/кг меньше.

Об этом сообщает "Минфин".

В частности, в украинских супермаркетах цены на огурцы составляют (за 1 кг):

  • Metro - 94,9 грн;
  • Novus - 89,99 грн.

Подорожали и огурцы гладкие. За 1 кг придется заплатить:

  • Metro - 89,90 грн;
  • Varus - 59,90 грн;
  • Megamarke - 96,90 грн.

Также выросла цена на колючие огурцы. Их цена в Megamarket увеличилась на 13,34 грн/кг - со 109,56 грн до 122,9 грн.

Кроме того, тепличные огурцы подорожали на 12,94 грн/кг, а именно с 73,96 до 86,9 грн.

К тому же, повысилась цена на короткоплодные огурцы. Стоимость с 85,59 грн/кг выросла до 105,85.

Цены на огурцы в Украине (скрин)

Добавим, что значительно подорожали и другие популярные овощи. По состоянию на 7 ноября их стоимость составляет:

  • Капуста молодая - 29,35 грн/кг;
  • Картофель - 9,27 грн/кг;
  • Лук белый - 79,90 грн/кг;
  • Морковь - 22,67 грн/кг;
  • Огурцы - 92,45 грн/кг;
  • Помидоры красные - 72,70 грн/кг;
  • Свекла - 12,95 грн/кг;
  • Чеснок - 113,54 грн/кг.

Ранее в Минагрополитики рассказывали, что будет с ценами на яйца.

Также мы писали, что в Украине поменялись цены на фрукты и овощи.

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