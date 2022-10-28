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Ріст зупинився. В Мінагрополітики розповіли, що з цінами на яйця

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Україна, П'ятниця 28 жовтня 2022 17:02
Ріст зупинився. В Мінагрополітики розповіли, що з цінами на яйця Фото: ріст цін на яйця зупинився (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Закупівельні ціни на тендерах на курячі яйця стабілізувалися і майже перестали рости. До того ж, підприємці мають намір збільшувати поголів’я птиці, внаслідок чого ціна знизиться.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на публікацію Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Там пояснили, що 20 жовтня середня закупівельна ціна десятка яєць становила 59,6 гривень, що на 3% вище, ніж було 13 жовтня. А станом на 27 жовтня ціна десятка становить 60,1 гривень, що вище за попередній показник лише на 1%.

У Мінагрополітики зауважили, що до кінця року посадять як мінімум 6,5 млн штук птиці, що на 35-40% більше у порівнянні до поголів’я вересня.

"Від моменту посадки до старту повноцінного знесення яєць проходить 150 днів (5 місяців). То ж, можемо очікувати зниження ціни до економічно обґрунтованої. Ми вийшли на цінове плато, а коли збільшиться поголів’я курей-несучок, очікуємо на зниження ціни", - зазначив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

По його словам, на зростання ціни вплинуло декілька факторів, таких як сезонний попит, значне скорочення поголів’я курей та падіння виробництва через військові дії. Ріст зупинився. В Мінагрополітики розповіли, що з цінами на яйця

Раніше в коментарі РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин заявила, що яйця подешевшають не раніше наступної весни.

Нагадаємо, за даними Держстату, у вересні 2022 року найбільше в Україні подорожчали яйця (на 23,0%), сало та свинина, водночас сильно подешевшали овочі.

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